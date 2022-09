21 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Mevcut durum zorlayıcı görünse de sezgilerinizin sizler için her zaman bir çıkış yolu vardır. bugün kendinizi yorgun ama her konuda şanslı hissedebilirsiniz.



BOĞA

Son zamanlarda sevgi bugün sizin için her şeyde olabilir. Sevdikçe huzuru bulabilirsiniz, sevdikçe baktıklarınız ve seyrettikleriniz güzelleşebilir.



İKİZLER

Bazı fırsat kapılarını cesaret ile karşıladığınız taktirde mesleki anlamda başarıya gideceksiniz. Başarı için fedakarlık etmeniz ya da bedel ödemeniz gerekebilir.



YENGEÇ

Aşk ve iş konularında zafer elde edebilirsiniz.

Elde etmeyi çok istediğiniz bir şey hayatınızda belirebilir.

Arkaya yaslanıp tadını çıkarmak ise size kalabilir.



ASLAN

Olaylar hakkında kuruntu yapmaya meyilli olabilirsiniz.

Olaylar beklediğiniz kadar kötü gitmeyebilir ancak siz kendinizi ihtimallerle çoktan strese boğabilirsiniz.



BAŞAK

Sizi sakinleştirecek her aktiviteye katılmaya gönüllü olabilirsiniz. Dua edeceğiniz bugünlerde çevrenizden göreceğiniz pozitif etki sizi motive edebilir.



TERAZİ

İsteklerinizi gerçekleştirmek için plan kurabilirsiniz ama eyleme geçmek için uygun bir gün değil. Olayları tasarlayın neler yapabileceğinizi kafanızda belirleyin.



AKREP

Bugünler tatil planları yapmaya son derece uygun.

İmkanınız varsa tatile gidin. Mutlaka topraklanacak imkan yaratın ya da doğa yürüyüşlerine çıkın.



YAY

Bugünlerde gününüzü düşünerek ve insanlarla empati kurarak geçirebilirsiniz.

Entelektüel duruşunuz ile karşı cinsi de büyüleyebilirsiniz.



OĞLAK

Aşk hayatınızda son derece başarılı olacağınız bir gündesiniz.

Kendinizi keyifli hissedecek ve karşı cinsle verimli bir etkileşim içerisinde olacaksınız.



KOVA

Mesleki konularda çok fazla tartışma ve polemik içerisine girmemeye çalışın. Titiz çalışmanız ve başarılarınız hali hazırda iş arkadaşlarınızı kıskandırıyor olabilir.



BALIK

Bugünlerde aile ilişkilerinde beklediğiniz pozitif adım hayatınızda bugün belirebilir. Aile üyeleri ile arası bozuk olan Balık'lar barışma yaşayabilirler.