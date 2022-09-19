KOÇ
Eski sevgilinizin hayatınıza geri girmesine istinaden çevrenizle iletişim kopuklukları ağırlıkta olacak.
Duygusal konularda tavırlarınızın önünü anlamayabiliyorsun.
BOĞA
Aşk konusunda beklentiniz çoğaldıkça mevcut ilişkisel enerjinizi de korumakta zorlanabilirsiniz.
İkili ilişkilerde fırtına uyarılarına dikkat etmelisiniz.
İKİZLER
Kazancınızın ve bereketinizin artacağı bir gündesiniz. Bugünlerde gözünüzü dört açın. Kısmet hiç beklemediğiniz yerden her an kapınızı çalabilir.
YENGEÇ
Eleştirilere dayanmanız ve insanları idare etmek zorunda kalmanız gereken bir gün olabilir. Herkes sizinle ilgili fikirlerini dışarıya açık edebilir.
ASLAN
Aşk ilişkilerinizde göstereceğiniz koruyucu tavır partnerinizle çekişme yaşamanıza sebebiyet verebilir. Bu yüzden üslubunuza dikkat edin.
BAŞAK
Huzurunuzu korumak için çaba harcayabilirsiniz.
Çevrenizde size keyif veren insanları toplayabilir ya da keyif veren organizasyonlara katılabilirsiniz.
TERAZİ
Son zamanlarda mesleki ya da idealist konularda tutumunuz oranında başarı elde edeceksiniz.
İstediğiniz şey çabaladığınız oranda sizin olacak.
AKREP
Partnerinizden özür dilemek içinizden geçerse ya da sezgileriniz bunu size söylerse yapın zira sezgisel olarak gelişeceğiniz günlerdesiniz.
YAY
Mesleki konularda iletişim problemleri yaşayabilir, özellikle yazılı iletişim hususunda birtakım teknoloji azizliklerine uğrayabilirsiniz.
OĞLAK
Bugünlerde içinde bulunduğunuz bölgeyi terk etmek, tatil odaklı seyahat gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
Atacağınız adımlar hususunda da başarılı olacaksınız.
KOVA
Son günlerde kendinizi en iyi ifade edebileceğiniz bugünlerde size en uygun adayla flört aşamasına geçebilir hatta sevgi yaşamaya başlayabilirsiniz.
BALIK
Amacınıza uymayan ve nezaketini koruyamayan kişilere karşı tavrınızı net tutmanızda sakınca yok, burada asıl denge kişiye muamelede.
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KOÇ
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