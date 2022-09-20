20 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Nezaketiniz mesleki konularda hayat kurtarıcı olabilir.

Sadece kendi sorunlarınızı değil, başkalarının sorunlarını da çözebilirsiniz.



BOĞA

Her işimi ben hallederim tavrına girebilir, uzun vadede kararsızlık ile tek başınıza mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

Dostlarınıza güvenin.



İKİZLER

Yazılı iletişimlerinizde 2 kere kontrol ederek karşı tarafa eksiksiz ulaştığından emin olun. Aile ilişkilerinde huzur ve mutluluğu yakalayacaksınız.



YENGEÇ

İkili ilişkilerde şansı yakalayacağınız bir gündesiniz.

Duygusal konularda kalbinizden geçene güvenin ve mantık ile hareket edin başarıyı yakalayacaksınız.



ASLAN

Kalpten istediğiniz şeylerin nezaket ile çözüme ulaşacağını görerek rahatlayabilirsiniz.

İş yerinizde niyetlendiğiniz görüşmeleriniz varsa gerçekleştirin.



BAŞAK

Dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz ya da beklediğiniz şehir dışı misafirleriniz gelebilir. Güleryüzünüz dostlarınızın bakış açısını olumlu etkileyecek.



TERAZİ

Bugünlerde etrafınızdaki sizi kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Bu konuda sakin fakat atak bir tavır sergileyin.



AKREP

Bereketin hayatınızda hüküm süreceği bir gündesiniz.

Maddi konularda elinize beklemediğiniz yerden para gelebilir ya da paranız bereketlenebilir.



YAY

Partnerinizin kusurlarını ön plana çıkartarak kendisini bir miktar kızdırabilirsiniz.

Bugünlerde mümkün olduğunca pozitif olana odaklanın.



OĞLAK

Son zamanlarda partneriniz özür ya da gönül alma durumu bekleyebilir sizden, önemli olan burada sevginizi göstermek olacak, taktir edileceksiniz.



KOVA

Herhangi bir konuda zafer elde edebilirsiniz ve bu durum sizi çok mutlu edebilir, bir süredir beklediğiniz bazı haberler gelerek sizi rahatlatabilir.



BALIK

Bulunduğunuz ortamda sevimlilik maskotu olarak anılacaksınız, bu durum da çevrenizin genişlemesine hatta aşka yelken açmanıza vesile olabilir.