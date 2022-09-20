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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 20 Eylül 2022, Salı

20 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Nezaketiniz mesleki konularda hayat kurtarıcı olabilir.
Sadece kendi sorunlarınızı değil, başkalarının sorunlarını da çözebilirsiniz.

BOĞA
Her işimi ben hallederim tavrına girebilir, uzun vadede kararsızlık ile tek başınıza mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.
Dostlarınıza güvenin.

İKİZLER
Yazılı iletişimlerinizde 2 kere kontrol ederek karşı tarafa eksiksiz ulaştığından emin olun. Aile ilişkilerinde huzur ve mutluluğu yakalayacaksınız.

YENGEÇ
İkili ilişkilerde şansı yakalayacağınız bir gündesiniz.
Duygusal konularda kalbinizden geçene güvenin ve mantık ile hareket edin başarıyı yakalayacaksınız.

ASLAN
Kalpten istediğiniz şeylerin nezaket ile çözüme ulaşacağını görerek rahatlayabilirsiniz.
İş yerinizde niyetlendiğiniz görüşmeleriniz varsa gerçekleştirin.

BAŞAK
Dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz ya da beklediğiniz şehir dışı misafirleriniz gelebilir. Güleryüzünüz dostlarınızın bakış açısını olumlu etkileyecek.

TERAZİ
Bugünlerde etrafınızdaki sizi kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Bu konuda sakin fakat atak bir tavır sergileyin.

AKREP
Bereketin hayatınızda hüküm süreceği bir gündesiniz.
Maddi konularda elinize beklemediğiniz yerden para gelebilir ya da paranız bereketlenebilir.

YAY
Partnerinizin kusurlarını ön plana çıkartarak kendisini bir miktar kızdırabilirsiniz.
Bugünlerde mümkün olduğunca pozitif olana odaklanın.

OĞLAK
Son zamanlarda partneriniz özür ya da gönül alma durumu bekleyebilir sizden, önemli olan burada sevginizi göstermek olacak, taktir edileceksiniz.

KOVA
Herhangi bir konuda zafer elde edebilirsiniz ve bu durum sizi çok mutlu edebilir, bir süredir beklediğiniz bazı haberler gelerek sizi rahatlatabilir.

BALIK
Bulunduğunuz ortamda sevimlilik maskotu olarak anılacaksınız, bu durum da çevrenizin genişlemesine hatta aşka yelken açmanıza vesile olabilir.

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