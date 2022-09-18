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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 18 Eylül 2022, Pazar

18 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde kendinizi iyi hissetmenize vesile olacak herhangi biri ile yapacağınız paylaşımlar motive ve gelişime açık hissedeceksiniz.

BOĞA
Yalnız kalmayacağınız ve karşı cinsin ilgisini kolayca çekeceğiniz bir zaman dilimindesiniz.
İnsanlarla entelektüel ve dolu sohbetler içerisine girebilirsiniz.

İKİZLER
Son zamanlarda etrafınızdaki insanların negatif enerjilerine karşı kendinizi koruyun ve bugünlerde sezgilerinize iyi gelmeyen kişilerden uzak durun.

YENGEÇ
Aşk meseleleri ile ilgili karar almak için uygun bir gündesiniz. İçinde sevgi olan ve size sevgi getirecek her türlü eylemi gerçekleştirebilirsiniz.

ASLAN
Uzmanlık alanı geliştirmeye kadar her konuda başarılı olacağınız bir süreçtesiniz.
Eğitimsel konularda kendinizi geliştirerek huzurlu hissedebilirsiniz.

BAŞAK
Geçmişten gelen destekleriniz yerini kendi ayaklarınız üzerinde durmaya bırakabilir. Hayata bakış açınızı yeniden keşfedeceğiniz günlerdesiniz.

TERAZİ
Hayatınızda radikal kararlar alarak yolunuza devam edebilirsiniz. Gemileri yakmadan önce düşünerek karar vermenizde fayda var.

AKREP
Üzerinizde baskı hissettiğiniz ve açmazda olduğunuzu düşündüğünüz konularda beklemediğiniz yerden gelecek bir yardım eli ile çok ferahlayabilirsiniz.

YAY
Bugünlerde zamanınızı sizi eleştiren, dedikodunuzu yapan kişilere vermek yerine evinizin iç dekorasyonuna yönlendirerek huzuru bulabilirsiniz.

OĞLAK
Mutlu olacağınız ve herkese kendinizi en verimli şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz

KOVA
Hayatınızı verimli şekilde yaşamak için gerekli adımları atabilirsiniz. Hobilerinize yönelmek, içsel yeteneklerinizi de keşfetmek için uygun bir gündesiniz.

BALIK
Bugün sabah saatlerinden başlayarak gün ortalarına kadar oldukça güzel haberler alacak ve insanların pozitif yorumlarına maruz kalacaksınız.

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