KOÇ
Partnerinizle romantizmin tadına varacaksınız. Mesleki konularla alakalı kaçırdığınız fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi çok şanslı ve keyifli hissettirebilir.
BOĞA
Aşk hayatınızda ani egosal çıkışlar yapabilir, yaptığınız çıkışlara kendiniz bile şaşırabilirsiniz.
Söz vermekten ve sorumluluk almaktan kaçının.
İKİZLER
Geleceğinizle ilgili kararları almayı sezgisel olarak ilerleyen günlere erteleyeceksiniz.
Hayatınız el verdiğince zihinsel tatil modunda geçireceksiniz.
YENGEÇ
Özel hayatınızın istemediğiniz kişilere gittiğini duyabilirsiniz.
Olayları fazla büyütmemekte doğuştan yeteneğiniz olduğu için karlı çıkacaksınız.
ASLAN
Son zamanlarda yazışma, sözleşme, eğitim, tapu ve kamusal herhangi bir işinizi halletmek ve işlerinizi toparlamak için uygun bir gündesiniz.
BAŞAK
Zamanınızı ve enerjinizi yaşam alanınızı iyileştirmeye akıtırsanız o huzuru derinden hissedecek ve mutluluğunuza mutluluk katacaksınız.
TERAZİ
Cinsiyetiniz fark etmeksizin mesleki konularda yaşça büyük bir erkekten destek alabilirsiniz.
Konuştuğunuz bazı şeyler farklı yerlere çekilebilir.
AKREP
Bu aralar ilham ihtimallere ve içinizden geçebilecek yeni projelere hazırlıklı olun. Evrenin çözümlerine kendinizi aşın ve maddi bereketiniz artışa geçsin.
YAY
Son günlerde sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamanızda fayda var. Bu konuda dikkatli olmanız sizi dedikodu zincirlerinden koruyacaktır.
OĞLAK
Fiziksel performans gerektiren işlerinizi kolayca halledebilirsiniz.
Romantik ilişkileriniz ve ailevi ilişkilerinizde daha güçlü kökler edinmeniz söz konusu.
KOVA
Bugünlerde kendinizi verimli ve konuşkan hissedeceğiniz bir zamandasınız. Aşk ilişkisinde ne istediğinizi bileceğiniz bir zaman dilimindesiniz.
BALIK
Yanlış anlaşılabilir ya da maddi olsun manevi olsun zarara uğrayabilirsiniz. Sonradan üzülmemek için egzersiz ve ev işlerinizle geçirin, iyi gelecektir.
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