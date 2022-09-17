17 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Partnerinizle romantizmin tadına varacaksınız. Mesleki konularla alakalı kaçırdığınız fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi çok şanslı ve keyifli hissettirebilir.



BOĞA

Aşk hayatınızda ani egosal çıkışlar yapabilir, yaptığınız çıkışlara kendiniz bile şaşırabilirsiniz.

Söz vermekten ve sorumluluk almaktan kaçının.



İKİZLER

Geleceğinizle ilgili kararları almayı sezgisel olarak ilerleyen günlere erteleyeceksiniz.

Hayatınız el verdiğince zihinsel tatil modunda geçireceksiniz.



YENGEÇ

Özel hayatınızın istemediğiniz kişilere gittiğini duyabilirsiniz.

Olayları fazla büyütmemekte doğuştan yeteneğiniz olduğu için karlı çıkacaksınız.



ASLAN

Son zamanlarda yazışma, sözleşme, eğitim, tapu ve kamusal herhangi bir işinizi halletmek ve işlerinizi toparlamak için uygun bir gündesiniz.



BAŞAK

Zamanınızı ve enerjinizi yaşam alanınızı iyileştirmeye akıtırsanız o huzuru derinden hissedecek ve mutluluğunuza mutluluk katacaksınız.



TERAZİ

Cinsiyetiniz fark etmeksizin mesleki konularda yaşça büyük bir erkekten destek alabilirsiniz.

Konuştuğunuz bazı şeyler farklı yerlere çekilebilir.



AKREP

Bu aralar ilham ihtimallere ve içinizden geçebilecek yeni projelere hazırlıklı olun. Evrenin çözümlerine kendinizi aşın ve maddi bereketiniz artışa geçsin.



YAY

Son günlerde sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamanızda fayda var. Bu konuda dikkatli olmanız sizi dedikodu zincirlerinden koruyacaktır.



OĞLAK

Fiziksel performans gerektiren işlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

Romantik ilişkileriniz ve ailevi ilişkilerinizde daha güçlü kökler edinmeniz söz konusu.



KOVA

Bugünlerde kendinizi verimli ve konuşkan hissedeceğiniz bir zamandasınız. Aşk ilişkisinde ne istediğinizi bileceğiniz bir zaman dilimindesiniz.



BALIK

Yanlış anlaşılabilir ya da maddi olsun manevi olsun zarara uğrayabilirsiniz. Sonradan üzülmemek için egzersiz ve ev işlerinizle geçirin, iyi gelecektir.