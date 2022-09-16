KOÇ
Her burçtan bir şeyler öğrenecek ve tecrübe ile hayatınıza devam edeceksiniz hem Güneş hem de Yükselen Koç'lar maddi anlamda da şanslı olacaklar.
BOĞA
Partnerinizle birlikte herhangi bir aktivite gerçekleştirmek için uygun günlerdesiniz.
Hareketli ve aktif bir zaman geçirmek isteyeceksiniz.
İKİZLER
Duygularınızın zorlayıcı ve karanlık yüzlerini de keşfedebilirsiniz ancak kendinizi bütünsel olarak kabul etmek ve olgunlaşmak için şart.
YENGEÇ
Son günlerde yeni bir işe başlamak yerine elinizdeki yarım bıraktığınız tüm görevleri tamamlayıp helalleşip uzaklaşmak için uygun bir gün.
ASLAN
İş ilişkilerinde etik anlayışı benimseyerek başarılı bir şekilde ilerleseniz de özel hayatınızdaki iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.
BAŞAK
Bu aralar beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun, İnsanlara kendinizi ifade etmekte zorlanabilir özellikle işte iletişim kopuklukları yaşayabilirsiniz.
TERAZİ
Bu aralar retro burcunuzda seyrederken kendinizi olduğunuz kişi ve dışarıdan gözüken kişi arasında farklı hissedebilir, değişik duygular yaşayabilirsiniz.
AKREP
Bugünlerde kıtlığın hayatınızda hüküm süreceği bugünlerde bilgece davranan Akrep'ler kolaylıkla bu sürecin bitiminde bereketi görebilecekler.
YAY
Bugünlerde hayatınızı etkileyecek konularda görüşebileceğiniz herkesle görüşüp fikir almaya çalışın. Bugün sıkılganlığınızı bir kenara bırakın.
OĞLAK
Bugün sizleri çok fazla zorlamayacak olan bu süreçte arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin dertlerini dinleyebilir, mütemadiyen onlara destek olabilirsiniz.
KOVA
Son zamanlarda aşkta şanslı olacak, kendinizi aşkla büyüteceksiniz.
Hayalinizdeki partner bugünlerde hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza girebilir.
BALIK
İlişkisi olan Balık'lar ilişkilerini ciddiye götürme niyeti ile taçlandırabilirler.
Mesleki konuda diplomasiyi ortadan kaldırabilir söylemlerin ucunu kaçırabilirsiniz.
16 Eylül günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 15 Eylül günlük burç yorumları 15 Eylül 2022, Perşembe KOÇ Taşlar ile kavga ederek bir yere varamayacağınız için enerjinizi iyi bir strateji ile onları yolunuzdan kaldırmaya...
- 14 Eylül günlük burç yorumları 14 Eylül 2022, Çarşamba KOÇ Bugünlerde kontrolü biraz kaybedebilir pasif agresif durumun bir miktar dışına çıkarak kendinizi biraz sert...
- 13 Eylül günlük burç yorumları 13 Eylül 2022, Salı KOÇ Aşk hayatınızda partnerinizin kusurları ön plana çıkabilir. İş konularında bir problem yok ancak maddi konularda...
- 12 Eylül günlük burç yorumları 12 Eylül 2022, Pazartesi KOÇ Retro etkisi eski sevgililerinizi tekrar ön plana çıkartarak sizleri kafa karışıklığına sürükleyebilir. Dikkat...
- 11 Eylül günlük burç yorumları 11 Eylül 2022, Pazar KOÇ Bir işe başlamak için uygun bir gün olmasa da geçmişten gelen bir işin yasal temellerini atabilirsiniz. Kendinize...
- 15 Eylül günlük burç yorumları
- 14 Eylül günlük burç yorumları
- 13 Eylül günlük burç yorumları
- 12 Eylül günlük burç yorumları
- 11 Eylül günlük burç yorumları
- 10 Eylül günlük burç yorumları
- 9 Eylül günlük burç yorumları
- 8 Eylül günlük burç yorumları
- 7 Eylül günlük burç yorumları
- 6 Eylül günlük burç yorumları