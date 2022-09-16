16 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Her burçtan bir şeyler öğrenecek ve tecrübe ile hayatınıza devam edeceksiniz hem Güneş hem de Yükselen Koç'lar maddi anlamda da şanslı olacaklar.



BOĞA

Partnerinizle birlikte herhangi bir aktivite gerçekleştirmek için uygun günlerdesiniz.

Hareketli ve aktif bir zaman geçirmek isteyeceksiniz.



İKİZLER

Duygularınızın zorlayıcı ve karanlık yüzlerini de keşfedebilirsiniz ancak kendinizi bütünsel olarak kabul etmek ve olgunlaşmak için şart.



YENGEÇ

Son günlerde yeni bir işe başlamak yerine elinizdeki yarım bıraktığınız tüm görevleri tamamlayıp helalleşip uzaklaşmak için uygun bir gün.



ASLAN

İş ilişkilerinde etik anlayışı benimseyerek başarılı bir şekilde ilerleseniz de özel hayatınızdaki iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.



BAŞAK

Bu aralar beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun, İnsanlara kendinizi ifade etmekte zorlanabilir özellikle işte iletişim kopuklukları yaşayabilirsiniz.



TERAZİ

Bu aralar retro burcunuzda seyrederken kendinizi olduğunuz kişi ve dışarıdan gözüken kişi arasında farklı hissedebilir, değişik duygular yaşayabilirsiniz.



AKREP

Bugünlerde kıtlığın hayatınızda hüküm süreceği bugünlerde bilgece davranan Akrep'ler kolaylıkla bu sürecin bitiminde bereketi görebilecekler.



YAY

Bugünlerde hayatınızı etkileyecek konularda görüşebileceğiniz herkesle görüşüp fikir almaya çalışın. Bugün sıkılganlığınızı bir kenara bırakın.



OĞLAK

Bugün sizleri çok fazla zorlamayacak olan bu süreçte arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin dertlerini dinleyebilir, mütemadiyen onlara destek olabilirsiniz.



KOVA

Son zamanlarda aşkta şanslı olacak, kendinizi aşkla büyüteceksiniz.

Hayalinizdeki partner bugünlerde hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza girebilir.



BALIK

İlişkisi olan Balık'lar ilişkilerini ciddiye götürme niyeti ile taçlandırabilirler.

Mesleki konuda diplomasiyi ortadan kaldırabilir söylemlerin ucunu kaçırabilirsiniz.