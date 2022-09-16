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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 16 Eylül 2022, Cuma

16 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Her burçtan bir şeyler öğrenecek ve tecrübe ile hayatınıza devam edeceksiniz hem Güneş hem de Yükselen Koç'lar maddi anlamda da şanslı olacaklar.

BOĞA
Partnerinizle birlikte herhangi bir aktivite gerçekleştirmek için uygun günlerdesiniz.
Hareketli ve aktif bir zaman geçirmek isteyeceksiniz.

İKİZLER
Duygularınızın zorlayıcı ve karanlık yüzlerini de keşfedebilirsiniz ancak kendinizi bütünsel olarak kabul etmek ve olgunlaşmak için şart.

YENGEÇ
Son günlerde yeni bir işe başlamak yerine elinizdeki yarım bıraktığınız tüm görevleri tamamlayıp helalleşip uzaklaşmak için uygun bir gün.

ASLAN
İş ilişkilerinde etik anlayışı benimseyerek başarılı bir şekilde ilerleseniz de özel hayatınızdaki iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.

BAŞAK
Bu aralar beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun, İnsanlara kendinizi ifade etmekte zorlanabilir özellikle işte iletişim kopuklukları yaşayabilirsiniz.

TERAZİ
Bu aralar retro burcunuzda seyrederken kendinizi olduğunuz kişi ve dışarıdan gözüken kişi arasında farklı hissedebilir, değişik duygular yaşayabilirsiniz.

AKREP
Bugünlerde kıtlığın hayatınızda hüküm süreceği bugünlerde bilgece davranan Akrep'ler kolaylıkla bu sürecin bitiminde bereketi görebilecekler.

YAY
Bugünlerde hayatınızı etkileyecek konularda görüşebileceğiniz herkesle görüşüp fikir almaya çalışın. Bugün sıkılganlığınızı bir kenara bırakın.

OĞLAK
Bugün sizleri çok fazla zorlamayacak olan bu süreçte arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin dertlerini dinleyebilir, mütemadiyen onlara destek olabilirsiniz.

KOVA
Son zamanlarda aşkta şanslı olacak, kendinizi aşkla büyüteceksiniz.
Hayalinizdeki partner bugünlerde hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza girebilir.

BALIK
İlişkisi olan Balık'lar ilişkilerini ciddiye götürme niyeti ile taçlandırabilirler.
Mesleki konuda diplomasiyi ortadan kaldırabilir söylemlerin ucunu kaçırabilirsiniz.

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