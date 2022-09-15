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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 15 Eylül 2022, Perşembe

15 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Taşlar ile kavga ederek bir yere varamayacağınız için enerjinizi iyi bir strateji ile onları yolunuzdan kaldırmaya kullanmanızda fayda var.

BOĞA
Yeniye kolay ayak uydursanız da geçmişe de bağlı bir tarafınız var. Geçmiş travmalarınızı da bugününüze taşıdığınız anlamına gelmekte.

İKİZLER
Buğünlerde olayları tasarlamak yerine olduğu gibi bırakın çoğu zaman senaryo kafanızda tasarladığınız kadar kötü bir şekilde olmayacaktır.

YENGEÇ
Bekleyin ve ümit edin. İsteklerinizi mutlaka ki çekeceksinizdir. İçsel huzurunuzu bozacak etkenleri kendinizden uzaklaştırmalısınız.

ASLAN
Maddi konularda darda hissettiğiniz anda yardım gelmesi ilerleyebilmeniz için cesaret verecek. Aşk konularında da umut vaat edici fırsatlar yakalayabilirsiniz.

BAŞAK
Hayat ne kadar zorlayıcı olursa olsun nezaketinizi korursanız ve hayatı akışına bırakırsanız retroyu kolaylıkla atlatarak hayattan keyif alabileceksiniz.

TERAZİ
Hayattaki isteklerinizi yerine getirebilmek için elinize çeşitli fırsatlar geçecek ve bu fırsatları olumlu yönde kullanmayı başarabileceksiniz.

AKREP
İhtiyaçlarınızı karşılamakta güçlük çekeceğiniz bugünlerde kredi anlaşmalarına yönelebilirsiniz. Harcamalarınızı ötelemek çok daha sağlıklı olacaktır.

YAY
Enerjinizi yanlış yerlere harcamamak için egzersiz yaparsanız size çok faydalı gelecektir. Var olan işlerinizi tamamlayıp bitirmek için uygun.

OĞLAK
Bu aralar size iyi hissettirecek, içinde sevgi barındıran herhangi bir şeye de aynı şekilde yönelebilirsiniz ve bu ruh hali size oldukça iyi gelecektir.

KOVA
Dünyevi işlerinizi halletmek için uygun bir gün. Sizi geçmişe bağlayan tekamül sınavları ile bağınızı koparmanız için uygun zamandasınız.

BALIK
Sizler için zor olsa da bazı konularda olayları olduğu gibi kabul eden, isyan etmeyen tutumda kalın. Doğru noktalarda da enerjinizi yükseltin.

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