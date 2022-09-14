14 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde kontrolü biraz kaybedebilir pasif agresif durumun bir miktar dışına çıkarak kendinizi biraz sert bir dille ifade edebilirsiniz.



BOĞA

Taşınmak gibi bir planınız varsa süreci ötelemenizde fayda var. İş değişikliği veya rotasyon sürecinde iseniz bu süreci mümkün olduğunca erteleyin.



İKİZLER

Bu aralar duygusal konulara önem verebilirsiniz bu konularda atılım yapmamalısınız. Kusurlarınız yüzünüze vurulabilir, gergin olabilirsiniz.



YENGEÇ

Sağlık açısından tansiyonunuza dikkat etmenizde fayda var. Bitmek bilmeyen bazı angarya işleriniz bugünlerde tekrar su yüzüne çıkabilir.



ASLAN

Kolay sinirlenen yapınız olmasa da nezaketsiz kişilerle başa çıkmanız gerekebilir. Stresin yan etkisi olarak ufak kazalara dikkat etmelisiniz.



BAŞAK

Son zamanlarda kredi kullanmak gibi bir niyetiniz varsa iptal etmenizde fayda var çünkü maddi kaynaklarınızın daralacağı bir sürece giriyorsunuz.



TERAZİ

Yaptığınız işler fark yarattığı için etrafınızdakilerin kıskançlıklarını hissedebilirsiniz.

Nazarlar etkilenmemek için titreşiminizi yüksek tutmanız önemli.



AKREP

Elektronik eşyalarınızla ilgili problem yaşayabilirsiniz.

Birikmişinizi iyi kullanmaya ve zorunda olmadıkça harcama yapmamaya özen göstermelisiniz.



YAY

Günün ilk saatlerine verimli ve mutlu girseniz de akşam saatlerine yaklaşırken başka insanların etkileri ile cebelleşebilirsiniz.

Sakin olup sıkıntılara odaklanın.



OĞLAK

Bugünlerde hiçbir şeye karışmak istemezken kendinizi olaylar içinde bulabilir ya da bazı tedirginliklerinizden ötürü bastırılmış öfke hissedebilirsiniz.



KOVA

Maddi konularla ilgili problem yaşayacak gruplar içerisindesiniz.

Çek-senet hesaplamalarınıza, gelir gider dengenize çok dikkat etmelisiniz.



BALIK

Ortaklığınızla alakalı dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz.

Kendinizi şartlamayın ancak kendinizin de farkında olacağınız bir süreç benimseyin.