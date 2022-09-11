KOÇ
Bir işe başlamak için uygun bir gün olmasa da geçmişten gelen bir işin yasal temellerini atabilirsiniz. Kendinize küçük mutluluklar yaratabileceksiniz.
BOĞA
İçinde bulunduğunuz hal ve evrene ilginiz arttıkça dolaylı yoldan çekim yasasını da aktive ederek isteklerinize bilgi çerçevesinde ulaşabileceksiniz.
İKİZLER
Her şartta ötelediğiniz planlarınızı mümkünse bugünlere çekebilirsiniz.
Keyfinizi arttıracak haberleri de yollarda almanızın mümkün olduğunu unutmayın.
YENGEÇ
Eski partnerinizin dönmesini istiyorsanız dönebilir ya da yeni biri ile tanışabilirsiniz.
Sevgiyi dışa vurmak için bugün evren sizlere yeterince şans tanıyacak.
ASLAN
Aşk ve sevgi gibi konularda şifalandırmaya gideceğiniz bir gün olabilir. Kendinizi daha anlayışlı bir forma sokmak için elinizden geleni yapmalısınız.
BAŞAK
Son günlerdeki isteklerinizin kolay yoldan karşılandığını görmek sizi ferahlatırken geleceğe dair korkularınızı da bir nebze yenmiş olacaksınız.
TERAZİ
Maddi konularda dikkatli davranabilirseniz gelirinizi katlama imkanı bulabilirsiniz.
Yakın dostlarınızın size olan faydası bu şekilde sizi olumlu etkileyebilir.
AKREP
Elementlerle olan iletişiminiz, topraklanmanız size iyi gelecek. Mümkünse bir miktar tuzlu suyu duşunuza eklerseniz negatif iyonlardan kurtulabilirsiniz.
YAY
Gelir kapınızda bir artış söz konusu olacak. Girişimci olan Yay'lar başkalarının, bilhassa erkeklerin ya da eril enerjinin desteğini alabilecekler.
OĞLAK
Empati yeteneği yüksek kişiler ile iletişim kurma fırsatı yakalayabilir, kendinizi ifade etmenin anlamanın ve anlaşılmanın huzurunu sürebilirsiniz.
KOVA
Kendinizi, başkalarını kıskanırken bulabilir ve rahatsızlık duyabilirsiniz hem de başkaları sizi kıskanabilir ve bu negatif etki üzerinize geçebilir.
BALIK
Maddi gücünüze göre büyük ya da küçük bataklar verilebilir dikkatli olmakta fayda var. İş kararlarınızı ilerleyen günlere atmanız faydalı olacaktır.