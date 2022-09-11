11 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Bir işe başlamak için uygun bir gün olmasa da geçmişten gelen bir işin yasal temellerini atabilirsiniz. Kendinize küçük mutluluklar yaratabileceksiniz.

BOĞA

İçinde bulunduğunuz hal ve evrene ilginiz arttıkça dolaylı yoldan çekim yasasını da aktive ederek isteklerinize bilgi çerçevesinde ulaşabileceksiniz.



İKİZLER

Her şartta ötelediğiniz planlarınızı mümkünse bugünlere çekebilirsiniz.

Keyfinizi arttıracak haberleri de yollarda almanızın mümkün olduğunu unutmayın.



YENGEÇ

Eski partnerinizin dönmesini istiyorsanız dönebilir ya da yeni biri ile tanışabilirsiniz.

Sevgiyi dışa vurmak için bugün evren sizlere yeterince şans tanıyacak.



ASLAN

Aşk ve sevgi gibi konularda şifalandırmaya gideceğiniz bir gün olabilir. Kendinizi daha anlayışlı bir forma sokmak için elinizden geleni yapmalısınız.



BAŞAK

Son günlerdeki isteklerinizin kolay yoldan karşılandığını görmek sizi ferahlatırken geleceğe dair korkularınızı da bir nebze yenmiş olacaksınız.



TERAZİ

Maddi konularda dikkatli davranabilirseniz gelirinizi katlama imkanı bulabilirsiniz.

Yakın dostlarınızın size olan faydası bu şekilde sizi olumlu etkileyebilir.



AKREP

Elementlerle olan iletişiminiz, topraklanmanız size iyi gelecek. Mümkünse bir miktar tuzlu suyu duşunuza eklerseniz negatif iyonlardan kurtulabilirsiniz.



YAY

Gelir kapınızda bir artış söz konusu olacak. Girişimci olan Yay'lar başkalarının, bilhassa erkeklerin ya da eril enerjinin desteğini alabilecekler.



OĞLAK

Empati yeteneği yüksek kişiler ile iletişim kurma fırsatı yakalayabilir, kendinizi ifade etmenin anlamanın ve anlaşılmanın huzurunu sürebilirsiniz.



KOVA

Kendinizi, başkalarını kıskanırken bulabilir ve rahatsızlık duyabilirsiniz hem de başkaları sizi kıskanabilir ve bu negatif etki üzerinize geçebilir.



BALIK

Maddi gücünüze göre büyük ya da küçük bataklar verilebilir dikkatli olmakta fayda var. İş kararlarınızı ilerleyen günlere atmanız faydalı olacaktır.