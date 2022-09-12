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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 12 Eylül 2022, Pazartesi

12 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Retro etkisi eski sevgililerinizi tekrar ön plana çıkartarak sizleri kafa karışıklığına sürükleyebilir.
Dikkat dağınıklığı odaklı kazalara dikkat etmelisiniz.

BOĞA
Sevdikleriniz ve sevenleriniz size sonuna kadar destek olurken yeni planlar yapabileceksiniz.
Eyleme geçme sürecini ertelemenizde fayda var.

İKİZLER
Bugünlerde geçmişinize bakarak gurur duymanız için uygun günlerde olsanız da geleceğe dair bir adım atmak için uygun olmayabilir.

YENGEÇ
Bugünlerde geçmişinize bakarak gurur duymanız için uygun günlerde olsanız da geleceğe dair bir adım atmak için uygun olmayabilir.

ASLAN
İş hususunda herkesi kendinize hayran bırakabileceksiniz.
Aşk konularında da yine sizin için sükunetle huzurun bir arada olduğu anlar hakim.

BAŞAK
Bazı hedeflere yürümek için istikrarlı olmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kimi anlarda durağan kimi anlarda hareketli olmanız gerekiyor.

TERAZİ
Alım satım işleri ancak kar odaklı konular gündeme gelebilir. Sosyal olacağınız bugünlerde çevrenizin de fikir ve desteğini alabilirsiniz.

AKREP
Bugünlerde ikili ilişkilere karşı duyarınızı kaybedebilir sürmeyen bir ilişkiyi sürdürmeye çalışırken fark etmeden yeni ufuklara da yelken açabilirsiniz.

YAY
Bu aralar bitmesi gereken her türlü ortaklık ya da ilişkiyi sonlandırmak için güçlü ve istikrarlı olun. Hayatınıza bu sayede yeni gelişmeler alabilirsiniz.

OĞLAK
Kendinizi geçmişe bakınca biraz yorgun ancak huzurlu ve başarılı hissedebilirsiniz.
Enerjinizi toplamak için taze sıkılmış meyve suları içebilirsiniz.

KOVA
Artık geçmişte yaptığınız bir takım başarısız denemelerden ders alarak daha güçlü denemelere girmek için oldukça uygun bir zamandasınız.

BALIK
Yasal ve yargı işlerinizde süregelen konular sonuçlanabilir ve başarıyla bitirebilirsiniz.
İş konularında süregelenlerde başarı ancak girişimden sakının.

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