10 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Etrafınızdaki sahtekar kişilere karşı dikkatli olun.

Telefonda dolandırıcılık, hırsızlık gibi konularda göze kestirilen kişilerden olabilirsiniz.



BOĞA

Bir parti, düğün ya da basit bir arkadaş yemeği organizasyonu olsun yeni çevreler edinerek herkesin sevgisini kazanmanın keyfini sürebilirsiniz.



İKİZLER

Sizi kıran, inciten kişilerle sınanabileceğiniz bir gün.

Duyduğunuz özürleri dikkate almadan önce samimi bir yerden geldiğine emin olun.



YENGEÇ

Son günlerde manevi anlamda yol kat ettiğiniz bir zaman sürecindesiniz.

Spiritüel anlamda kendinizi geliştirmek, için uygun zamandasınız.



ASLAN

Aşk hayatınız ve sevgi odaklı konularınız ön plana çıkabilir.

Hafif bir yaşam sürmek için hafif beslenmeyi yeme içme sürecinizin de bir parçası haline getirin.



BAŞAK

Çözümsüz konuları zorlamadığınız, her şeyi çözmek zorunda olmadığınızın farkınvarırsanız olayların çok hızlı lehinize döndüğünü göreceksiniz.



TERAZİ

Aile ilişkilerini önemseyecek kendinizi sevdiklerinizle mutlu hissedeceksiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak daha verici ve sosyal olabilirsiniz.



AKREP

Dava, mahkeme ya da yasal işlerinizin hız kazanacağı günlerdesiniz. İş giriş çıkışları ya da evrak işleri diğer mahkeme konuları lehinize işleyecek.



YAY

Herkesten ve her şeyden uzaklaşarak kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz.

Dinlenme sürecini sevdiklerinizle değerlendirmek size ilham verecek.



OĞLAK

Evinizde huzur bulacaksınız ve unutulmaz anlar biriktireceksiniz.

Hayatın tadlarını tesadüfi gibi gözükecek şekilde yaşayacağınız günlerdesiniz.



KOVA

İş arayan Terazi'ler dostlarından destek görerek yeni bir işe girişebilirler. Finansal danışmanlarınızda da eril enerjisi yüksek kişileri dinleyin.



BALIK

Bu aralar dinlenmek ve eğlenmeye aynı anda zaman ayırmak isteyebilir bu sebepten de tatil hayalleri hatta planları kurmaya başlayabilirsiniz.