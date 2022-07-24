KOÇ
Aile ilişkilerinizin daha verimli yönde ilerlediğini göreceksiniz.
Eğer aile içerisinde kötü giden durumlar varsa yapıcı adımlar atmak için uygun bir gün.
BOĞA
İş ilişkilerinde başarılı olacağınız bir gündesiniz. Aklınıza bir fikir geldiğinde ya da bir şeyi yapmanız gerektiğini hissettiğinde çekinmeden harekete geçin.
İKİZLER
Partnerinizin sizi çekici bulduğu sürecin keyfini çıkartabilirsiniz.
İlişkinizde heyecanlar yaşanarak birbirinizle biraz daha bağlayacak pozisyonlar yaratılabilir.
YENGEÇ
İletişimde diplomasiyi ön planda tutmanız gereken bir gün. Üstlerinizin yeterince iç açıcı olmayan sözleri sizi tedirgin edebilir hatta atağa geçirebilir.
ASLAN
Dolunayın negatif etkilerini minimalize etmek için yalnız kalmakta fayda var.
Sevebileceğiniz şeyler yaparak, kitap okuyarak daha verimli zaman geçirebilirsiniz.
BAŞAK
Çekiciliğinizin ön planda olduğunu hissettiğiniz bu zaman diliminde kalbinizin sesini dinler iseniz doğru partner adayı hayatınıza akışta gelecektir.
TERAZİ
Maddi blokajlarınızın çözüldüğü, maddi konularda ihtiyacınız olduğu anda yardım gelen bir gün. İş arayanlar bugünlerde en uygun teklifli işi bulabilir.
AKREP
Burcunuzda ilerleyen Güneş'in büyük etkileri ile çok başarılı ve mutlu bir kişiliğe bürüneceksiniz ve bunu stabil tutmak ise sizin emekleriniz sonucunda olacak.
YAY
Çevrenizin etkileri sizi güçlü ve bilge bir insan haline getirecek.
Zorlukların karakterinize nezaket, uyum gibi özellikler kattığını görerek sevildiğinizi hissedeceksiniz.
OĞLAK
Bugünlerde ihtiyacınız olan desteklerin sıralı bir biçimde geldiğini göreceksiniz.
Hayatınızda pürüz yok iken geçmiş olaylara takılıp üzülme meyiliniz var.
KOVA
Bir konuda uzmanlaşmaktansa birkaç dalda yeteneklerinizi sergileyerek mutlu olabilirsiniz ve her konuda beklediğinizden daha başarılı olabilirsiniz.
BALIK
Evlilik, ilişkiler, aşk gibi konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz.
Partnerinizden istediklerinizde net ve akılcı olduğunuz sürece evren sizi destekleyecek.
24 Temmuz günlük burç yorumları
KOÇ
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