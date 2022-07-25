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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 25 Temmuz 2022, Pazartesi

25 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızla alakalı partnerinizin yenilik istediğini fark edebilirsiniz.
Kendinizi yenilemek için uygun bir gün. Kültürel konulara da ilginiz artabilir.

BOĞA
Yeni düşünceler düşünce denizinde kalıp hareket alanınızın kısıtlanmasına sebep olabilir. Planlı çalışmak ve destek tutmak kariyerinizi etkileyebilir.

İKİZLER
Başkalarının sorumluluklarını üstlenmekten vazgeçmelisiniz.
Ailenizin ya da arkadaşlarınızın sahibi gibi davranmaktansa onların yanında olmalısınız.

YENGEÇ
Aşk hayatınızı güzel hale getirmek için yapacağınız girişimler sonuç verecektir.
Sezgilerinizi dinleyip ilişkinize yön vermek için ise kendinize zaman tanımalısınız.

ASLAN
İnsan ilişkilerinizde bilinçli gelişimler ve değişimler ve İkizler burcu etkileri ile sosyal çevreniz genişleyerek sizi daha mutlu hale getirecek.

BAŞAK
Aşk hayatınızdaki hareketlenmeler baş döndürücü güzellikler olabilir. Büyük bir aşka kapılmak üzere olmanızdan ötürü kendinizi buna hazırlamalısınız.

TERAZİ
Her türlü partnerlik ilişkilerinde şans sizden yana. Yalnız hissetmeyeceğiniz gibi başka konularda fikirleriniz ile herkese de destek olabileceksiniz.

AKREP
Hayatınızda düzenlemeniz gereken bir iki şeyi dengelemeniz gerektiğini sonra duygusal konulara döneceğinizi düşünseniz da o şeyler bitmeyecektir.

YAY
Bugünlerde bazı konularla alakalı olarak sıkıntılı geçirdiğiniz süreçleri dostlarınızın desteği ile atlatarak hayatınıza neşe içinde devam edeceksiniz.

OĞLAK
Bugünlerde hayatınızda ufak tefek falat türlü güzellikler oluşabilir.
Her konuda öncelikle çevrenizin desteğini alarak rahatlayabilirsiniz.

KOVA
Sabit yapılı olan sizler için hayatınızda oluşacak yenilikleri hazmetmekte zorlanıyorsunuz, bu da hayata karşı geç kalmanıza neden olabilir.

BALIK
Güneş burcunuza geçmeye hazırlanırken hayatınızdaki dinamizmin arttığını hissedeceksiniz. Kalkanlarınızı bırakarak hayatınızdaki yenilikleri ile kucaklayın.

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