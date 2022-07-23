23 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

İç sesinizin egodan mı kalpten mi geldiğini keşfetmeniz de çok önemli. Bu tutumu hep sürdürün ve her yol ayrımında sesin nereden geldiğini kontrol edin.



BOĞA

Olaylara karşı direnç göstermemek dengenizi yeniden bulmanıza yardım edecek. Olumlama yapmak ya da dinlemek de yarınlarınızı güzel etkileyecek.



İKİZLER

İş yerinizde sizi koruyan kişiler dikkatinizi çekebilir. Zamanınızı derdinizi anlatmakla geçirirken adeta sihirli bir el yardımı ile olaylar kendiliğinden düzelebilir.



YENGEÇ

Ateş elementinin etkisi altında gerçek isteklerinizi elde edebilirsiniz.

Kendinizi dengede tutmak, azimi hırsa çevirmemek çok önemli olacak.



ASLAN

Aşk ilişkilerinde şansınızın çok yüksek olduğu bir gündesiniz.

Eğer ilişkiniz yok ise bugünlerde karşınıza çıkan ve niyeti ciddi görünen kişilere şans verin.



BAŞAK

İnsanların fark edemediğini fark etmekle nam salabilirsiniz.

Zekanızla ön plana çıkabilir özellikle topluluklar içerisinde oluşan krizleri hızlıca çözebilirsiniz.



TERAZİ

Bazı konularda olaylar göründüğü gibi olmayabilir. Özellikle de partnerinize kendisini açıklaması için fırsat vermeniz gerekiyor, bir şey kaybetmezsiniz.



AKREP

Hayattan keyif almak bugünlerde genel temanız. Hayatın tadını çıkartırken bir o kadar da endişelerden uzaklaşmak çok önemli.

Güzel olana odaklanın.



YAY

Geçmiş etkisi ya da gelecek endişesi ile hareket ederek anı yaşayamıyorsunuz.

Halbuki esas olan andır bunu dikkate alırsanız hayatınız dönüşecektir.



OĞLAK

Duygusal konularda krizleri doğru yönetirseniz olayların lehinize döndüğünü göreceksiniz. Güçlü olmak ve kendiniz için doğru kararı almaktan çekinmeyin.



KOVA

Bugünlerde özellikle aile ilişkileri içerisinde yaşanabilecek krizlerden sonra yüce gönüllülüğünüzü ortaya çıkartarak affetmeniz çok önemli olacak.



BALIK

Bugünlerde beslenme biçiminize dikkat etmeniz sağlıklı kilonuza zorlanmadan gelmenizi sağlayabilir.

Sağlık anlamında başarıya yöneliyorsunuz.