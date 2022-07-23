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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 23 Temmuz 2022, Cumartesi

23 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
İç sesinizin egodan mı kalpten mi geldiğini keşfetmeniz de çok önemli. Bu tutumu hep sürdürün ve her yol ayrımında sesin nereden geldiğini kontrol edin.

BOĞA
Olaylara karşı direnç göstermemek dengenizi yeniden bulmanıza yardım edecek. Olumlama yapmak ya da dinlemek de yarınlarınızı güzel etkileyecek.

İKİZLER
İş yerinizde sizi koruyan kişiler dikkatinizi çekebilir. Zamanınızı derdinizi anlatmakla geçirirken adeta sihirli bir el yardımı ile olaylar kendiliğinden düzelebilir.

YENGEÇ
Ateş elementinin etkisi altında gerçek isteklerinizi elde edebilirsiniz.
Kendinizi dengede tutmak, azimi hırsa çevirmemek çok önemli olacak.

ASLAN
Aşk ilişkilerinde şansınızın çok yüksek olduğu bir gündesiniz.
Eğer ilişkiniz yok ise bugünlerde karşınıza çıkan ve niyeti ciddi görünen kişilere şans verin.

BAŞAK
İnsanların fark edemediğini fark etmekle nam salabilirsiniz.
Zekanızla ön plana çıkabilir özellikle topluluklar içerisinde oluşan krizleri hızlıca çözebilirsiniz.

TERAZİ
Bazı konularda olaylar göründüğü gibi olmayabilir. Özellikle de partnerinize kendisini açıklaması için fırsat vermeniz gerekiyor, bir şey kaybetmezsiniz.

AKREP
Hayattan keyif almak bugünlerde genel temanız. Hayatın tadını çıkartırken bir o kadar da endişelerden uzaklaşmak çok önemli.
Güzel olana odaklanın.

YAY
Geçmiş etkisi ya da gelecek endişesi ile hareket ederek anı yaşayamıyorsunuz.
Halbuki esas olan andır bunu dikkate alırsanız hayatınız dönüşecektir.

OĞLAK
Duygusal konularda krizleri doğru yönetirseniz olayların lehinize döndüğünü göreceksiniz. Güçlü olmak ve kendiniz için doğru kararı almaktan çekinmeyin.

KOVA
Bugünlerde özellikle aile ilişkileri içerisinde yaşanabilecek krizlerden sonra yüce gönüllülüğünüzü ortaya çıkartarak affetmeniz çok önemli olacak.

BALIK
Bugünlerde beslenme biçiminize dikkat etmeniz sağlıklı kilonuza zorlanmadan gelmenizi sağlayabilir.
Sağlık anlamında başarıya yöneliyorsunuz.

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