29 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Sizi seven kişiler ile bir arada bulunmak isteyebilirsiniz. Kendinizi sorgulayabilir, derin sohbetlerin içerisinde olmayı gündelik hayattan daha çekici bulabilirsiniz.



BOĞA

Aşk hayatınızda tutumunuzun değişmesi ile beraber partnerinizin tutumu da değişebilir.

Aşkınızın kaderini belirleyeceğiniz günler içerisindesiniz.



İKİZLER

Dostlarınızla iletişiminiz iyi yönde ilerlerken bazı sorunları pratik zekanız ile çözebilirsiniz.

Yeteneklerinizin başkalarını da kurtardığı bol tavsiye vermeli bir gün olabilir.



YENGEÇ

Çekimser kaldığınız konuların sizi esir almasına izin vermemelisiniz. Hali hazırda kazandığınız şeyleri endişeleriniz ve düşünceleriniz ile kaybedebilirsiniz.



ASLAN

İkili ilişkilerde kendinizi ifade etmekte zorlanabilir tutumunuzu daha politik göstermek zorunda kalabilirsiniz, samimiyetsiz olmak istemeyebilirsiniz.



BAŞAK

Maddi anlamda rahatlama yaşayacağınız bir gün olsa da dostluk ve kardeşlik ilişkileri ile alakalı eski problemleriniz tekrar gündeme gelebilir.



TERAZİ

İş yerinizde oluşabilecek yeniliklere hızlıca ayak uydurabilirsiniz.

Bu durum iş arkadaşlarınızın dikkatini çekebilir, rakipleriniz çoğalabilir dikkatli de olmalısınız.



AKREP

Aşk hayatınızda geçmişte yaptığınız bazı hataları tekrar yapmamak için olumlu niyetlerde bulunabilirsiniz.

Kalbinizi sevgiye açmak size iyi gelecek.



YAY

Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

Bugünlerde üşengeçlik etrafınızda dolanabilir bu yüzden egzersiz ve sağlıklı beslenmeyi ön planınıza koymanızda fayda var.



OĞLAK

Arkadaş çevrenizde girişler, çıkışlar ve yenilikler yaşanabilir.

Bazı durumlar sizleri üzebilir ancak her şeyin hayrınıza olduğunu bilmeniz gerekmekte.



KOVA

Burcunuza geçiş yapan Güneş ile berber enerji patlaması yaşayabilirsiniz.

Dileklerinizin gerçekleştiği bir gündesiniz.

Kalbinizden geçenleri yapmak için çözümler geliştireceksiniz.



BALIK

Kendinizi tam istediğiniz gibi ifade edebilecek, arzularınız hususunda çalışacak cesareti bulabileceksiniz.

Keyfiniz yerinde olacak, aşk sizinle olacak.