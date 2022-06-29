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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 29 Haziran 2022, Çarşamba

29 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Sizi seven kişiler ile bir arada bulunmak isteyebilirsiniz. Kendinizi sorgulayabilir, derin sohbetlerin içerisinde olmayı gündelik hayattan daha çekici bulabilirsiniz.

BOĞA
Aşk hayatınızda tutumunuzun değişmesi ile beraber partnerinizin tutumu da değişebilir.
Aşkınızın kaderini belirleyeceğiniz günler içerisindesiniz.

İKİZLER
Dostlarınızla iletişiminiz iyi yönde ilerlerken bazı sorunları pratik zekanız ile çözebilirsiniz.
Yeteneklerinizin başkalarını da kurtardığı bol tavsiye vermeli bir gün olabilir.

YENGEÇ
Çekimser kaldığınız konuların sizi esir almasına izin vermemelisiniz. Hali hazırda kazandığınız şeyleri endişeleriniz ve düşünceleriniz ile kaybedebilirsiniz.

ASLAN
İkili ilişkilerde kendinizi ifade etmekte zorlanabilir tutumunuzu daha politik göstermek zorunda kalabilirsiniz, samimiyetsiz olmak istemeyebilirsiniz.

BAŞAK
Maddi anlamda rahatlama yaşayacağınız bir gün olsa da dostluk ve kardeşlik ilişkileri ile alakalı eski problemleriniz tekrar gündeme gelebilir.

TERAZİ
İş yerinizde oluşabilecek yeniliklere hızlıca ayak uydurabilirsiniz.
Bu durum iş arkadaşlarınızın dikkatini çekebilir, rakipleriniz çoğalabilir dikkatli de olmalısınız.

AKREP
Aşk hayatınızda geçmişte yaptığınız bazı hataları tekrar yapmamak için olumlu niyetlerde bulunabilirsiniz.
Kalbinizi sevgiye açmak size iyi gelecek.

YAY
Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz.
Bugünlerde üşengeçlik etrafınızda dolanabilir bu yüzden egzersiz ve sağlıklı beslenmeyi ön planınıza koymanızda fayda var.

OĞLAK
Arkadaş çevrenizde girişler, çıkışlar ve yenilikler yaşanabilir.
Bazı durumlar sizleri üzebilir ancak her şeyin hayrınıza olduğunu bilmeniz gerekmekte.

KOVA
Burcunuza geçiş yapan Güneş ile berber enerji patlaması yaşayabilirsiniz.
Dileklerinizin gerçekleştiği bir gündesiniz.
Kalbinizden geçenleri yapmak için çözümler geliştireceksiniz.

BALIK
Kendinizi tam istediğiniz gibi ifade edebilecek, arzularınız hususunda çalışacak cesareti bulabileceksiniz.
Keyfiniz yerinde olacak, aşk sizinle olacak.

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