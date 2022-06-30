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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 30 Haziran 2022, Perşembe

30 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde sıcak samimi tavrınız bugünlerde sizle çalışan kişileri ve sosyal arkadaşlarınızı çok etkileyebilir, ikna kabiliyetinizin yükseleceği bir gün.

BOĞA
İnsanların yardım isteklerini geri çeviremeyerek günün kahramanlığına imza atabilirsiniz ayrıca şansı en yüksek burçlardan birisiniz, bugünlerde.

İKİZLER
Kontrolcülük haliniz bazı konularda çoğunluğun hoşuna gitmeyebilir. Sizinle rekabette olan kişilerin sayısı arttıkça sorumluluğunuzun büyüdüğünü hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Farklı kültürlerden insanlarla empati kurabilirsiniz. Farklı öğretiler hakkında fikir sahibi olmak hayata bakış açınızı sorgulamanızı sağlayabilir.

ASLAN
Bazı konularda sakin kalmayı başararak bugün kendi kendinizi bile şaşırtabilirsiniz.
Sizler için entelektüelliğe önem vereceğiniz bir gün olabilir.

BAŞAK
Derin düşüncelere dalarak geçmişi yad edebilirsiniz. İyi yönlerine gülümsemek güzel olsa da kötü yönlerine tekrar ve tekrar öfkelenmek size iyi gelmeyebilir.

TERAZİ
Hayalperestliğiniz sizi büyük fazlara götürebilir öte yandan planlama ustası yönünüz ise en ulaşılamaz hayallerin bile disiplinle ulaşılabilir olmasını sağlar.

AKREP
Sorumluluklarınızı bir kenara bırakıp eğlenmeyi de öğrenmeniz gerekmekte. Aşırı ciddi olmakta ısrarcı olan yönünüz sizi seven insalara karşı ürkütücü gelebilir.

YAY
Kalbinizi açtığınız kişilere karşı dikkatli olmalı ve ne istediklerinden emin olmadan kimseye özel hayatınızla ilgili bilgiler aktarmamalısınız.

OĞLAK
Bu aralar hareketli halleriniz ve zorlayıcı durumlarda bile konuşma yeteceğiniz ile ortalığı yatıştırabilmeniz bugün sizi iş yerinizin kahramanı yapabilir.

KOVA
Enerjinizi dengelemek için tatlı ve asitli yiyecek ve içeceklere yöneliminiz artabilir.
Bu sayede enerji alarak günün yarım kalan işlerini halletmeyi tercih edebilirsiniz.

BALIK
Kendinizi iş bitirici hissedebilirsiniz ancak yorgunluğunuzu gizleyemeyeceksiniz.
Dinlenmeye zaman ayırarak harcadığınız eforu dengeleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

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