28 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

İyi ya da kötü bir konuda partnerinize açılıp onun görüşlerinin sizi etkilemeyeceği şekilde davranmak için gerekli planlamayı yapabilirsiniz.



BOĞA

İşlerinizi beklediğinizden erken saatte bitireceğiniz bir gün olacak. Sosyal ilişkiler konusunda kendinizi soyut ve motivasyonu eksik hissedebilirsiniz.



İKİZLER

İnsanlar kendilerini size yakın hissedebilirler.

Nezaket içerisinde iken mesafenizi korumakta problem yaşayabilirsiniz. Gün içerisinde sıkıldığınız anlara dikkat edin.



YENGEÇ

Bugünlerde başkalarının fikirlerini size empoze etme çabalarından yorulabilir içinde bulunduğunuz hayatı sorgularken kendinizi bulabilirsiniz.



ASLAN

Aşk konusunda içgüdülerinize güvenebilir.

Aşkta ve savaşta her şey mübahtır ruhu ile girişeceğiniz hareketler sizi bugünlerde yorabilir ya da başınızı derde sokabilir.



BAŞAK

Kendinizi halsiz hissettiğiniz bir güne uyanabilirsiniz ancak ilerleyen saatlerde iş ve iletişimle alakalı yapacağınız açılımlar keyfinizi yerine getirebilir.



TERAZİ

Hayatın keyfini çıkarmak için istikrarlı bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. İş ve eğlencenin dengesini kurmanın önemli olduğu bir süreçten geçiyorsunuz.



AKREP

Uzak gördüğünüz kişilerle beklenmedik bağlantılar kurabilir, iş konusunda yaratıcılığınız ve fikirlerinizi başka insanlara da açmak için fırsat kollayabilirsiniz.



YAY

Aşk hayatınızda olumlu ve yapıcı olacaksınız böylelikle de kendinizi daha başarılı hissedeceksiniz.

Akşam üstü romantizm odaklı olabilirsiniz.



OĞLAK

Yeni arkadaş çevresi aşk hayatınızda hareket olmasına sebep olabilir. Yeni kişilerle tanışmak yeni flört fırsatları getirerek sizi keyiflendirecek.



KOVA

Güneş burcunuzda seyretmeye başlarken hemen her konuda kendiniz için en doğru kararları alabilecek potansiyelinizi ortaya çıkartabilirsiniz.



BALIK

İkili ilişkilerde sözünüzün geçmesini isteyeceksiniz bu uğurda biraz fazla atılım yapabilirsiniz.

Kontrolcü olmak yerine saygı beklemek en hayırlısı olacaktır.