Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 28 Haziran 2022, Salı

28 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
İyi ya da kötü bir konuda partnerinize açılıp onun görüşlerinin sizi etkilemeyeceği şekilde davranmak için gerekli planlamayı yapabilirsiniz.

BOĞA
İşlerinizi beklediğinizden erken saatte bitireceğiniz bir gün olacak. Sosyal ilişkiler konusunda kendinizi soyut ve motivasyonu eksik hissedebilirsiniz.

İKİZLER
İnsanlar kendilerini size yakın hissedebilirler.
Nezaket içerisinde iken mesafenizi korumakta problem yaşayabilirsiniz. Gün içerisinde sıkıldığınız anlara dikkat edin.

YENGEÇ
Bugünlerde başkalarının fikirlerini size empoze etme çabalarından yorulabilir içinde bulunduğunuz hayatı sorgularken kendinizi bulabilirsiniz.

ASLAN
Aşk konusunda içgüdülerinize güvenebilir.
Aşkta ve savaşta her şey mübahtır ruhu ile girişeceğiniz hareketler sizi bugünlerde yorabilir ya da başınızı derde sokabilir.

BAŞAK
Kendinizi halsiz hissettiğiniz bir güne uyanabilirsiniz ancak ilerleyen saatlerde iş ve iletişimle alakalı yapacağınız açılımlar keyfinizi yerine getirebilir.

TERAZİ
Hayatın keyfini çıkarmak için istikrarlı bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. İş ve eğlencenin dengesini kurmanın önemli olduğu bir süreçten geçiyorsunuz.

AKREP
Uzak gördüğünüz kişilerle beklenmedik bağlantılar kurabilir, iş konusunda yaratıcılığınız ve fikirlerinizi başka insanlara da açmak için fırsat kollayabilirsiniz.

YAY
Aşk hayatınızda olumlu ve yapıcı olacaksınız böylelikle de kendinizi daha başarılı hissedeceksiniz.
Akşam üstü romantizm odaklı olabilirsiniz.

OĞLAK
Yeni arkadaş çevresi aşk hayatınızda hareket olmasına sebep olabilir. Yeni kişilerle tanışmak yeni flört fırsatları getirerek sizi keyiflendirecek.

KOVA
Güneş burcunuzda seyretmeye başlarken hemen her konuda kendiniz için en doğru kararları alabilecek potansiyelinizi ortaya çıkartabilirsiniz.

BALIK
İkili ilişkilerde sözünüzün geçmesini isteyeceksiniz bu uğurda biraz fazla atılım yapabilirsiniz.
Kontrolcü olmak yerine saygı beklemek en hayırlısı olacaktır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 28 Haziran günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA