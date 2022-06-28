KOÇ
İyi ya da kötü bir konuda partnerinize açılıp onun görüşlerinin sizi etkilemeyeceği şekilde davranmak için gerekli planlamayı yapabilirsiniz.
BOĞA
İşlerinizi beklediğinizden erken saatte bitireceğiniz bir gün olacak. Sosyal ilişkiler konusunda kendinizi soyut ve motivasyonu eksik hissedebilirsiniz.
İKİZLER
İnsanlar kendilerini size yakın hissedebilirler.
Nezaket içerisinde iken mesafenizi korumakta problem yaşayabilirsiniz. Gün içerisinde sıkıldığınız anlara dikkat edin.
YENGEÇ
Bugünlerde başkalarının fikirlerini size empoze etme çabalarından yorulabilir içinde bulunduğunuz hayatı sorgularken kendinizi bulabilirsiniz.
ASLAN
Aşk konusunda içgüdülerinize güvenebilir.
Aşkta ve savaşta her şey mübahtır ruhu ile girişeceğiniz hareketler sizi bugünlerde yorabilir ya da başınızı derde sokabilir.
BAŞAK
Kendinizi halsiz hissettiğiniz bir güne uyanabilirsiniz ancak ilerleyen saatlerde iş ve iletişimle alakalı yapacağınız açılımlar keyfinizi yerine getirebilir.
TERAZİ
Hayatın keyfini çıkarmak için istikrarlı bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. İş ve eğlencenin dengesini kurmanın önemli olduğu bir süreçten geçiyorsunuz.
AKREP
Uzak gördüğünüz kişilerle beklenmedik bağlantılar kurabilir, iş konusunda yaratıcılığınız ve fikirlerinizi başka insanlara da açmak için fırsat kollayabilirsiniz.
YAY
Aşk hayatınızda olumlu ve yapıcı olacaksınız böylelikle de kendinizi daha başarılı hissedeceksiniz.
Akşam üstü romantizm odaklı olabilirsiniz.
OĞLAK
Yeni arkadaş çevresi aşk hayatınızda hareket olmasına sebep olabilir. Yeni kişilerle tanışmak yeni flört fırsatları getirerek sizi keyiflendirecek.
KOVA
Güneş burcunuzda seyretmeye başlarken hemen her konuda kendiniz için en doğru kararları alabilecek potansiyelinizi ortaya çıkartabilirsiniz.
BALIK
İkili ilişkilerde sözünüzün geçmesini isteyeceksiniz bu uğurda biraz fazla atılım yapabilirsiniz.
Kontrolcü olmak yerine saygı beklemek en hayırlısı olacaktır.
28 Haziran günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 27 Haziran günlük burç yorumları 27 Haziran 2022, Pazartesi KOÇ Partnerinize karşı daha sevgi dolu olabilirsiniz. Bu da ilişkinize samimiyet ve uzun solukluluk olarak yansıyabilir....
- 26 Haziran günlük burç yorumları 26 Haziran 2022, Pazar KOÇ Arkadaşlarınızla tartışırken esneklik gösterememeniz ve empatiden uzak kalmanız çevrenizi kaybetmenize sebep...
- 25 Haziran günlük burç yorumları 25 Haziran 2022, Cumartesi KOÇ İşinize ya da bir şeyler üretirken bilhassa dikkatinize ve konsantrasyonunuza önem vererek başlamalısınız....
- 24 Haziran günlük burç yorumları 24 Haziran 2022, Cuma KOÇ Duygularınız ile karar vermeye meyilli bir gün olabilir. İş yerinde oluşabilecek konuları bile üstünüze alabilirsiniz....
- 23 Haziran günlük burç yorumları 23 Haziran 2022, Perşembe KOÇ Aşk hayatınızda gelişmeler olması açısından bazı konuları partnerinize bırakmanızda fayda var. İkili ilişkilerde...
- 27 Haziran günlük burç yorumları
- 26 Haziran günlük burç yorumları
- 25 Haziran günlük burç yorumları
- 24 Haziran günlük burç yorumları
- 23 Haziran günlük burç yorumları
- 22 Haziran günlük burç yorumları
- 21 Haziran günlük burç yorumları
- 20 Haziran günlük burç yorumları
- 19 Haziran günlük burç yorumları
- 18 Haziran günlük burç yorumları