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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 27 Haziran 2022, Pazartesi

27 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Partnerinize karşı daha sevgi dolu olabilirsiniz. Bu da ilişkinize samimiyet ve uzun solukluluk olarak yansıyabilir. Sizin tutumunuz partnerinizi de etkileyecek.

BOĞA
Havalarla birlikte ruh haliniz de senkronize bir şekilde ilerliyor.
Denge kurabilmek için kendinizi ve ruhunuzu oradan oraya savulması hususunda engellemelisiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızla ilgili yapacağınız açılımlar ilişkinize hareket katabilir.
İş konusunda mümkün olduğunca titiz çalışarak stresten uzak durmanızda fayda var.

YENGEÇ
Uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler ile görüşmek için planlamalar yapabilirsiniz.
Gezmek ve farklı yerler görmek için de uygun bir gün.

ASLAN
Adalet ve mutluluk için niyet ettiğiniz her konu başarılı sonuçlanabilir.
Kalbinizden geçen niyetler olumlu ve bütünün hayrına olduğu sürece gerçekleşecektir.

BAŞAK
Birilerine öfkelenmek, olayları ve koşulları suçlamakla bir yere varamayacağınızı bilmelisiniz. Vereceğiniz tepkiler eleştiri oklarına hedef olmanıza sebep olabilir.

TERAZİ
İş arkadaşlarınızla anlaşmakta zorlanacağınız bir gün geçirebilirsiniz.
Arada esen soğuk rüzgarlar vesilesi ile insanlar sizin işlerinizin önüne set koymaya çalışabilir.

AKREP
Her şey beklediğinizden daha hızlı gerçekleşerek sizde rahatlama hissi yaratabilir.
Şansınız açık ve yeteneklerinizi sergilemek için uygun bir gündesiniz.

YAY
Planlarınızda bazı aksaklıklar olabilir.
Yeni çözümler geliştirip hedefe ilerlemekle olduğunuz yerde kalıp üzülmek üzerinde bir seçim yapabilirsiniz.

OĞLAK
Sizi seven kişilerle vakit geçirmeniz daha iyi hissetmenize vesile olabilir. İnsanlarla zaman geçirmek için uygun bir gün olacak. Karar almaktan kaçının.

KOVA
Kendinizi geliştirmek, değiştirmek ve değişen Dünya'ya uyum sağlamaya başlamak için uygun bir zamandasınız. Özgüven odak noktanız olacak.

BALIK
Bugünlerde verdiğiniz kararlar sizin için başarı getirebilir.
İstikrarla bir konuya odaklanmak ve niyet etmek için çalışmalarınızı dizayn edebilirsiniz.

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