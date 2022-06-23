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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 23 Haziran 2022, Perşembe

23 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızda gelişmeler olması açısından bazı konuları partnerinize bırakmanızda fayda var. İkili ilişkilerde kişilerin eşit sorumluluk alması çok önemli.

BOĞA
Partnerinize olan ilginiz aranızdaki sıcaklığı arttırabilir ama önemli olan bunu bir düzene oturtmak.
Hayatınızı düzene koymak aşk ilişkinizde olumlu etkileyebilir.

İKİZLER
Bugünlerde evinizle ilgilenmek ve yaşam alanınızı dizayn etmek isteyebilirsiniz.
Ailenizle kuracağınız ilişkilerin de sağlıklı olacağını görecekseniz.

YENGEÇ
Manevi yönünüzü güçlendirmek için uygun bir gün.
Günüzü tasarlarken mutlaka kişisel gelişim de ekleyin. Öğrenecekleriniz işinize yarayacak.

ASLAN
Kendinizi ifade etmek konusunda bugün bazı problemler yaşayabilirsiniz.
Özellikle yazılı iletişim konularına dikkat etmeniz gerekiyor.
Düşünerek hareket edin.

BAŞAK
Yatırım ve para yönetimi konularında bugün oldukça başarılı olabilirsiniz.
Maaşlı çalışan Boğa'lar için bile biriktirmeye uygun bir gün olacak.

TERAZİ
İş ile alakalı bazı yeniliklerin zamanı geldiğini hissediyor olsanız da akılcı davranarak kendinize zaman tanıyarak ilerlemenizde fayda var.

AKREP
Fedakarlık yönünüz güçlü olsa da en değerli şeyin kendiniz olduğunu bilin. Aksi taktirde sevdiklerinize ve yardım eli uzattığınız kişilere de faydanız olmaz.

YAY
Zamanınızın çoğunu işe harcamak isteseniz de eğlenmek ve kafanızı dağıtmak için de zamana ihtiyacınız var. Aksi taktirde yorgun düşebilirsiniz.

OĞLAK
Aşk ilişkilerinde sessiz kalmanız gereken bir gün olabilir zira partneriniz bazı konularda üstünüze gelerek ilişkiye sözlü zarar vermek isteyebilir.

KOVA
Üstleriniz kendilerine ait görevleri size devrederek yapabilirliklerinizi sınayabilirler. Bu yüzden hızlı düşünüp çabuk organize olmanız gerekebilir.

BALIK
Her konuda kendiniz iş bitirici davranabiliyorsunuz.
Özellikle ailenizdeki sizden yaşça küçük kişilere karşı fazla korumacı ve titiz davranabilirsiniz.

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