22 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Lüks isteklerinize daha kolay yoldan erişebileceğiniz bir gün olacak. Ayrıca kendinizi özel hissettirecek olay ve durumlar size sıcak ve güvenlik hissi verecek.



BOĞA

Mesleki konularda hitabet yeteneğinizin ön plana çıktığını göreceksiniz. Açıklanması gereken konu olduğunda çevrenizdeki kişiler sizi ön plana sürebilir.



İKİZLER

Saygınlık kazanacağınız ve üstlerinizden destek göreceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde tüm istediğiniz aileniz ve dostlarınızla vakit geçirmek olabilir.



YENGEÇ

Aşk hayatınızda oldukça verimli bir dönem gerçekleşiyor.

Aynı zamanda evli olan ve bebek sahibi olmak isteyen Yengeçler için uygun bir zaman dilimi.



ASLAN

Zamanı yönetmek hususunda başarılarınız özellikle dikkat çekecek.

Yaratıcı fikirleriniz ile gündeme gelmek istiyorsanız başlamanın tam sırası.



BAŞAK

Burcunuzda gerçekleşecek süper dolunay size gelecek vaad ediyor. İlişki ve sağlık gibi her konuda düşünceleriniz hızla gerçekleşirken mutluluğunuz artacak.



TERAZİ

Bugünlerde hızlı ve çevik davranmak yerine ağır ve düşünceli olmanızda fayda var. Evren sizlere olumlu yönde çok fazla seçenek sunacak.



AKREP

İş odaklı düşünme tarzınız sizi yeni bir eğitim ve öğrenime yönlendirebilir.

Egonuzu bir kenara bırakıp yeni bir şeyler öğrenmelisiniz.

Aşk da kapıda.



YAY

Ortaklık ve takım çalışmalarında başarılı olacağınız bir gündesiniz. Başkalarının fikirlerine önem verdiğiniz taktirde mutlak kazançta olacağınız bir gün olacak.



OĞLAK

Bu aralar herkesin sizden yardım istemesi yer yer sizi bunaltsa da nezaketi elden bırakmamanız oldukça taktir toplayacak ve sevenleriniz artacak.



KOVA

Özellikle iş yerinde yapacağınız ani bir stres midenizde ağrı yapabilir ya da ufacık bir gripten hastalığa dönmenize, enerjinizin düşmesine sebep olabilir.



BALIK

Sevecenliğinizden ötürü seveniniz artabilir. Sevgi için her açıdan bolca vaktiniz olacağı gibi kendinizi sevmek açısından yeni stiller denemek için de uygun bir gün.