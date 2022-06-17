Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 17 Haziran 2022, Cuma

17 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.
Bu yüzden bazı konularda özellikle kişisel gelişiminizde bilinçli çaba göstermek sizi başarıya götürecektir.

BOĞA
Unutmamanız gereken konu kırıcı olmamaktır. Ayrıca maddi konularda bereketinizin artacağı ve işte sözünüzün geçeceği bir süreçte olacaksınız.

İKİZLER
Enerjisizlik hali önümüzdeki günlerde tıkanıklık ve engel olarak yansıyabilir.
Mümkün olduğunca bu haftayı tatil, dinlenme ve eğlenme formatında geçirebilirsiniz.

YENGEÇ
Aşk konusunda egonuzu bir kenara bırakıp istek ve ihtiyaçlarınızın farkındalığı ile hareket ederseniz partneriniz de kendisini size açabilir.

ASLAN
Başkalarının hayatlarında enerji ve cesaret veren bir yer üstleneceksiniz.
Duygusal konularda bazı problemler ve kapanmamış tartışmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir.

BAŞAK
Karar alırken topluluğu ilgilendiren bir konu varsa onların seslerini duyarak hareket edebilirsiniz bu yüzden de seveniniz artabilir dostunuz çoğalabilir.

TERAZİ
Son zamanlarda dostluk ilişkilerinde başkalarının iyiliğini düşünme potansiyeliniz ortaya çıkabilir.
Kadersel etkileri görmezden gelmeyin.

AKREP
Kusursuz bir ilişki sürdürebilmek için yer yer kusurları örtmek ya da görmezden gelmek şart bu süreçte ne istediğinizi keşfedeceksiniz.

YAY
Çevrenizdeki olumsuz etki sizde durağanlık ve tıkanıklığa sebep olabilir. Verimli olmak adına göstereceğiniz bütün çabalar bugün sizi üst düzey etkilere çıkartabilir.

OĞLAK
Potansiyeliniz sizi ruhsal olarak başkalarına yardım ve cesaret vermeye itecek. Kusurlarınızı göstermek yerine gizlemek hatta mümkünse değiştirmek sizin elinizdedir.

KOVA
Bazı konularda isteklerinizi geri planda tutarak aile ve arkadaşlarınızın ihtiyaçlarına yönelebilirsiniz.
Kendinizi tamamen kadersel etkilere de bağlamayın.

BALIK
Her şeyden kolayca vazgeçebilmek için kurban rolüne girmeye meyiliniz olabilir.
Aslında tutulma etkilerinin sizdeki bir üşengeçlik tezahürü olacak sadece.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 17 Haziran günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA