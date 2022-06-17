17 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.

Bu yüzden bazı konularda özellikle kişisel gelişiminizde bilinçli çaba göstermek sizi başarıya götürecektir.



BOĞA

Unutmamanız gereken konu kırıcı olmamaktır. Ayrıca maddi konularda bereketinizin artacağı ve işte sözünüzün geçeceği bir süreçte olacaksınız.



İKİZLER

Enerjisizlik hali önümüzdeki günlerde tıkanıklık ve engel olarak yansıyabilir.

Mümkün olduğunca bu haftayı tatil, dinlenme ve eğlenme formatında geçirebilirsiniz.



YENGEÇ

Aşk konusunda egonuzu bir kenara bırakıp istek ve ihtiyaçlarınızın farkındalığı ile hareket ederseniz partneriniz de kendisini size açabilir.



ASLAN

Başkalarının hayatlarında enerji ve cesaret veren bir yer üstleneceksiniz.

Duygusal konularda bazı problemler ve kapanmamış tartışmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir.



BAŞAK

Karar alırken topluluğu ilgilendiren bir konu varsa onların seslerini duyarak hareket edebilirsiniz bu yüzden de seveniniz artabilir dostunuz çoğalabilir.



TERAZİ

Son zamanlarda dostluk ilişkilerinde başkalarının iyiliğini düşünme potansiyeliniz ortaya çıkabilir.

Kadersel etkileri görmezden gelmeyin.



AKREP

Kusursuz bir ilişki sürdürebilmek için yer yer kusurları örtmek ya da görmezden gelmek şart bu süreçte ne istediğinizi keşfedeceksiniz.



YAY

Çevrenizdeki olumsuz etki sizde durağanlık ve tıkanıklığa sebep olabilir. Verimli olmak adına göstereceğiniz bütün çabalar bugün sizi üst düzey etkilere çıkartabilir.



OĞLAK

Potansiyeliniz sizi ruhsal olarak başkalarına yardım ve cesaret vermeye itecek. Kusurlarınızı göstermek yerine gizlemek hatta mümkünse değiştirmek sizin elinizdedir.



KOVA

Bazı konularda isteklerinizi geri planda tutarak aile ve arkadaşlarınızın ihtiyaçlarına yönelebilirsiniz.

Kendinizi tamamen kadersel etkilere de bağlamayın.



BALIK

Her şeyden kolayca vazgeçebilmek için kurban rolüne girmeye meyiliniz olabilir.

Aslında tutulma etkilerinin sizdeki bir üşengeçlik tezahürü olacak sadece.