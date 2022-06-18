KOÇ
Ailevi konularda destek gördüğünüzü görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz.
BOĞA
Bugünlerde yeri geldiğinde vazgeçebilmek için bilinçli bir çabayla hareket etmeniz size iyi gelmeyeni bırakmanız gerekiyor.
İKİZLER
Manevi konularda kendinizi mutlu edecek enerjiyi bulabileceksiniz.
Kendinizi herhangi bir sebebe veya çıkara bağlı kalmadan huzurlu hissetmek size iyi gelecek.
YENGEÇ
Zamanınızı mevcut yaşamınızı iyileştirmek üzere harekete geçerek değerlendirebilirsiniz.
Konfor alanınızın dışına çıkmaya cesaretinizin olacağı günler içerisindesiniz.
ASLAN
Güvenebileceğiniz birine olan ihtiyacınız sizi mevcut ilişkinize daha sadık hale getirebilir.
Kalbinizin sesini dinleyerek ilerleyebileceksiniz.
BAŞAK
Kalbinizden geçen aşkla alakalı niyetlerin gerçek olacağı zaman dilimindesiniz.
Huzursuzluklarınızla ateşkes yapacağınız bir zamandasınız.
TERAZİ
Bugünün sizin için asıl konusu huzur olabilir. Ne dilediğinize dikkat etmeniz gerekecek çünkü enerjisel kapılar sizler için çok açık olacak.
AKREP
Adım atmak için uygun zamanı kolladığınız konularda sürekli hesaplama yaparsanız doğru zaman hiçbir zaman gelmeyebilir.
YAY
İnsanların sizden beklediği destek ile günü tamamlayacağınız için akşam üstü bir miktar yorgun ama yine de huzurlu hissedebilirsiniz.
OĞLAK
İş toplantısı, açılış, seyahat gibi olası her şey için harekete geçmeniz gereken bir gün olabilir, bugün hiçbir şeye yetişemediğinizi hissedebilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde eviniz, aileniz ve sevdikleriniz odaklı bir yaşam tutumu benimseyebilirsiniz.
Özelikle ikili ilişkilere olan ilginiz ön plana çıkacak.
BALIK
Hayat bir miktar risk içeriyor bu sebepten ötürü de doğru zaman içinde bulunduğunuz zamandır. Bugün sizler eyleme geçmelisiniz.
18 Haziran günlük burç yorumları
KOÇ
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