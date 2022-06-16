16 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Tezahür gücünüzün artacağı bugünlerde sorumluluklardan kaçmayacak ancak istemediğiniz şeyleri de yapmayarak dengede kalabileceksiniz.

BOĞA

İş konusunda güler yüz ve tatlı dilin ne kadar büyük geçerliliği olduğunu bilerek hareket etmek sizin günden keyif almanıza epey yardımcı olacak.

İKİZLER

Bu aralar sevmek sizler için nadir ve çok değerli bir hazine olduğundan insanları kolay kolay hayatınızdan çıkartamıyorsunuz.

YENGEÇ

Özel veya devlet kanalı ile aldığınız veya almaya niyetlendiğiniz eğitimler sadece mesleki değil kişisel gelişimine de etki edecek.

ASLAN

Özgürlüğünüzün 3. şahıslar etkisi ile kısıtlandığını hissedebilirsiniz. Akraba ve arkadaş tavsiyeleri ve ailenizi etkileyen durumlar ile köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Eğitim alanındaki hedefleriniz için uygun bir gün. Affediciliğin sınırlarında ve kontrolün çok önemli olduğu bir gün geçirebilirsiniz kafanız hayli meşgul olabilir.

TERAZİ

Maddi konular ve varsa çocuklarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Zamanın bazı etkileri yer yer sizde soyutlayıcılık yaratabilir insanlardan uzaklaşabilirsiniz.

AKREP

Neşeniz ve akıcı konuşma stiliniz ile çevrenizdeki herkesi etkileyebileceksiniz Bu sebepten ötürü de size yanlışı olan kişileri tolere etmek gibi bir hataya düşebilirsiniz.

YAY

Zamanı verimli geçirmekte zorlanacağınız bugünlerde keyfinizi yerine getirmek için sevdiğiniz şeyler yapmaya daha çok zaman ayırmaya çalışın.

OĞLAK

Bugünlerde evli olan Oğlak'lar ev içerisindeki pozitif enerjiyi dengede tutmak için bilinçli çaba göstermek ve alttan almak durumunda kalabilir.

KOVA

Son zamanlarda eğitim odaklı tanışacağınız kişilerle kaliteli bağlantılar kurabilmeniz mümkün. Efektif bir sosyallik etrafınızı saracak.

BALIK

Tutulmanın başlangıç etkileri aile içi problemlerinizin gündeme gelmesine neden olabilir. Kendi kararınızı alma aksiyonuna ve hakkına sahip olduğunuzu hatırlatın.