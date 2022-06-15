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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 15 Haziran 2022, Çarşamba

15 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Arkadaş olduğunuz kişilerle aynı yerde çalışırken tutumunuzu belirlemelisiniz.
Sonrasında kendinizi kötü hissetmeden önceden önlem alın.

BOĞA
İlgilendiğiniz kişiden beklenmedik bir ilgi ya da ilişkiyi deneme hususunda heves görebilirsiniz.
Öğlen saatlerinde gününüzün seyri yeni haberlerle değişebilir.

İKİZLER
Manipüle etmeyi fazla hayat amacınız haline getirmeyin hal böyle olursa neyin sizin için daha sağlıklı olduğunu görmekten uzak kalabilirsiniz.

YENGEÇ
Etrafınızın güzelliklerle dolu olacağı bir gün olacak. Size gelen bazı ufak hediyeler gününüze neşe katabilir, kendinizi özel hissedebilirsiniz.

ASLAN
Yalnız yürürken açmaz olarak gördüğünüz konularda kendiliğinden ilham geldiğini hissedebilirsiniz ve doğru yolda olduğunuzu görmek size çok iyi gelebilir.

BAŞAK
Bugünlerde farkında bile olmadan çok manipülatif olabilirsiniz.
İnsanlar sizin isteklerinizi nezaketiniz karşısında hayır diyemeyerek gerçekleştirebilir.

TERAZİ
Sözlü etkileşim içerisinde bulunduğunuz kişiler sizlere göstereceği müsemma farklı olacak. Gerekli adımları atarak ve sonuçları öngörerek devam etmeyi deneyin.

AKREP
Aşk hayatınızda tamamlanmışlık hissi sizinle beraber gelebilir. İlişkinizdeki bazı yanlış anlaşılmalar düzelince kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

YAY
Alıngan ve fazla duygusal olmamaya dikkat etmelisiniz.
Özellikle sosyal arkadaşlarınızın söylediklerini yanlış anlayabilir sonrasında kendiniz üzülebilirsiniz.

OĞLAK
Çakralarınızın parladığını hissedebilirsiniz.
Gün içerisinde alacağınız haberler sinirlerinizin zorlanmasına sebep olabilir kırıcı olmaktan kaçının.

KOVA
İletişimde bulunduğunuz ve pek güvenmediğiniz kişilerin iyi niyetlerini fark etmek sizi hem şaşırtacak hem de bir o kadar hoşunuza gidecek.

BALIK
İş konularında atacağınız ciddi adımlar iş verenleriniz tarafından makul karşılanacak.
Öncülüğünüz bugünlerde kendini olumlu açılardan gösterebilir.

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