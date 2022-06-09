9 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunabilir uzun süreli planlar yapabilirsiniz.

Öğleden sonra dinlenmek için zaman ayırabilirsiniz.



BOĞA

Durağan bir gün olduğu için işiniz de olmayacak ve zamandan tasarruf etmeniz gerekmeden ağır fakat emin adımlarla niyetlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.



İKİZLER

Fiziksel olarak yorulmasanız bile zihinsel olarak meşgul olacağınız günlerdesiniz. Karar verirken iyi düşünün.



YENGEÇ

Alışkanlıklarınızdan kolay kolay vazgeçmek istemiyorsunuz ancak hayatın değişimden ibaret olduğunu göz önünde bulundurun.



ASLAN

Konsantrasyon problemi yaşayabileceğiniz bugünlerde ikili ilişkilerde partnerinizi suçlamaya yönelebilirsiniz. Kurallara uymak istemeyeceğiniz bir gün.



BAŞAK

Son zamanlarda yoğun yaşam enerjisi içerebilecek bugünlerde bu enerjiyi zihniniz ile birleştirerek kullanabileceksiniz.



TERAZİ

Sürüncemede kalan ve yarım bıraktığınız işler bugün tekrardan gündeme gelebilir. Bazı yara aldığınız konuların çözümü kesip atmaktan geçebilir.



AKREP

Çok yönlü düşünme ve analiz yeteneğinizle içine girdiğiniz otomatik ruh hallerinden iradenizle çıkabileceksiniz ve evren sizi farkındalık düzeyinizce destekleyecek.



YAY

Bol su içmek ve istemeseniz bile egzersiz yapmak sizi kendinizi disipline sokmak hususunda verimli hissettirebilir. Karar almak için uygun bir gün olmayacak.



OĞLAK

Yaratıcı olmak için gösterdiğiniz çaba sizi yorgun düşürse de bir o kadar iyi gelecek. Dikkatinizi toplayıp olaylara bakınca sorun olmadığını göreceksiniz.



KOVA

Yeni bir kitaba başlamak, hobi edinmek, geleceğinizin hayallerini kurmak için uygun bir gün olacak. Verdiğiniz sözleri tutma zamanı.



BALIK

Seyahat hususunda alacağınız kararlar tatilden ziyade bir şeylerin çözümü odağı içerebilir. Kimse sizi karar almaya zorlamasa da almadığınız kararlar ilerde yük olabilir.