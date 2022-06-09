KOÇ
Arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunabilir uzun süreli planlar yapabilirsiniz.
Öğleden sonra dinlenmek için zaman ayırabilirsiniz.
BOĞA
Durağan bir gün olduğu için işiniz de olmayacak ve zamandan tasarruf etmeniz gerekmeden ağır fakat emin adımlarla niyetlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.
İKİZLER
Fiziksel olarak yorulmasanız bile zihinsel olarak meşgul olacağınız günlerdesiniz. Karar verirken iyi düşünün.
YENGEÇ
Alışkanlıklarınızdan kolay kolay vazgeçmek istemiyorsunuz ancak hayatın değişimden ibaret olduğunu göz önünde bulundurun.
ASLAN
Konsantrasyon problemi yaşayabileceğiniz bugünlerde ikili ilişkilerde partnerinizi suçlamaya yönelebilirsiniz. Kurallara uymak istemeyeceğiniz bir gün.
BAŞAK
Son zamanlarda yoğun yaşam enerjisi içerebilecek bugünlerde bu enerjiyi zihniniz ile birleştirerek kullanabileceksiniz.
TERAZİ
Sürüncemede kalan ve yarım bıraktığınız işler bugün tekrardan gündeme gelebilir. Bazı yara aldığınız konuların çözümü kesip atmaktan geçebilir.
AKREP
Çok yönlü düşünme ve analiz yeteneğinizle içine girdiğiniz otomatik ruh hallerinden iradenizle çıkabileceksiniz ve evren sizi farkındalık düzeyinizce destekleyecek.
YAY
Bol su içmek ve istemeseniz bile egzersiz yapmak sizi kendinizi disipline sokmak hususunda verimli hissettirebilir. Karar almak için uygun bir gün olmayacak.
OĞLAK
Yaratıcı olmak için gösterdiğiniz çaba sizi yorgun düşürse de bir o kadar iyi gelecek. Dikkatinizi toplayıp olaylara bakınca sorun olmadığını göreceksiniz.
KOVA
Yeni bir kitaba başlamak, hobi edinmek, geleceğinizin hayallerini kurmak için uygun bir gün olacak. Verdiğiniz sözleri tutma zamanı.
BALIK
Seyahat hususunda alacağınız kararlar tatilden ziyade bir şeylerin çözümü odağı içerebilir. Kimse sizi karar almaya zorlamasa da almadığınız kararlar ilerde yük olabilir.
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KOÇ
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