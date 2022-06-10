10 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Sözlerinizin kırıcı olmaması için çaba sarf etmeniz gerekmete bugünlerde. Yanlış anlaşılmalar ve işte mail aksaklıkları bugün gündem konunuz olabilir.

BOĞA

Bazı kişilere yaptığınız yardımlar sonrası göreceğiniz bazı uygunsuz davranışlar bugünlerde sizi üzebilir, değer görmediğinizi hissettirebilir.

İKİZLER

Rekabet yapan kişiler sizin gerginlik içerisinde olmanıza sebep olabilir. Sözlerinize dikkat etmeli ve pişman olacak şeyler söylememelisiniz.

YENGEÇ

İşinizde mükemmeliyetçilik yapmak isterken kontrolü elinize almak isteyebilir ve sorumluluk altına girebilirsiniz. Karar süzgecinizi iyi kullanın.

ASLAN

Aşk konularında partnerinizin isteği doğrultusunda kararlarınızı revize edebilme eğiliminiz olabilir bu da ciddiye alınmadığınız gibi bir duruma dönüşebilir.

BAŞAK

Güzel müzikler dinlemek size iyi gelecek. Hayal dünyanıza ışık tutacak eğilimler içerisinde olmak sizi gerçekten de farklı bir olgunluğa götürebilir.

TERAZİ

Ne istediğinizi bilmeniz sizi üstlerinize karşı bir adım önde tutuyor. İsteğinize ilerleme niyetiniz yolunuza ışık tutarken kariyer konularında önünüzü açacak.

AKREP

Bu aralar ekonomik yönden başarıya ulaşacak iş açısından da güzel hedeflere ilerleyeceksiniz aşk konusunda partnerinizle uzlaşamayabilirsiniz.

YAY

Pişmanlığınızı dile getirmemek adımlarızı sağlam atın. Duygusal konularda gel gitleriniz olabilir ancak sağduyunuz ile üstesinden gelebileceksiniz.

OĞLAK

Son günlerde aşk hayatınızla ilgili verimli olmadığını düşündüğünüz hususlar konusunda partnerinize karşı net olursanız o da size karşı dürüst olur.

KOVA

Bitmemiş meselelerinizi kapatmadan önce muhattap almanız gereken kişilere üstünlük sağlamanız muhtemel. Ayrıca kalıcı mutluluğun temellerini de atabilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde iddacı ve sert tutumdan kaçının. Çevrenizin olumlu etkileri sizler için yeni başlayacak. Hayatınıza yenilikleri davet etmeyi başarabileceksiniz.