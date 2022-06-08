KOÇ
Karmaşık hesaplaşmalarınız gündeme gelebilir. Aşk için seçici bir tutum sergileyerek en doğru adayı bulabilir ve yalnızlığınıza son verebilirsiniz.
BOĞA
Çok yakın dostlarınıza içinizi dökmek size çok iyi gelebilir.
Duygusal açıdan kendinizi kötü hissetmeseniz de anlatacaklarınız olduğunu fark edebilirsiniz.
İKİZLER
Duygusal konularda kendinizi daha ön planda hissedebilirsiniz.
Aşk hayatınızla alakalı olarak partnerinize düşkünlüğünüz ön plana çıkabilir.
YENGEÇ
Bugünlerde kendinizi durağan hissedebilirsiniz.
Bazı yaşadıklarınızı tekrar yaşayabilir ya da dejavu olabilirsiniz.
Bu da sizi şaşırtabilir.
ASLAN
Son zamanlarda eğitim konularında kendinize devam edecek güç ve motivasyonu bulamayabilirsiniz.
Küçük bir mola size iyi gelecektir.
BAŞAK
Aşk ilişkilerinde kendinizi ifade etmeniz katı bazı konuların kilidini açabilir. Partnerinizle ilgili öğrenmek istediğiniz ancak erişemediğiniz bazı konuları öğrenebilirsiniz.
TERAZİ
Sosyal açıdan ise arkadaşlarınızın size ilgisi artabilir herkesin sorunları ile ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir.
Mental olarak yorulabilirsiniz.
AKREP
Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili konularda aksiyon almadan önce düşünmeniz gereken konuları göz önünde bulundurun.
YAY
Olayların neden hep aynı yönde ilerlediğini merak ederken size verdiği mesajı detaylandırmanızda fayda var. Olgunluk yeni ve güzel yaşanmışlıkların önünü açacaktır.
OĞLAK
Günün yorgunluğunu üzerinizden atmak meditasyon yapabilir ya da tütsülerden yardım alabilirsiniz.
KOVA
Eğlenmek için zaman ayırmanız gerekiyor ve arkadaşlarınız da organizasyon konusunda sizlere yardımcı olabilir. Sevdiklerinizin her konudaki önerilerine kulak verin.
BALIK
Bazı kalıp düşüncelerinizi esnetmeniz gereken durumlar olabilir. Bu da hayatınıza oldukça neşe ve anlayış getirecek. Alışık olmadığınız şeyler deneme vakti.
8 Haziran günlük burç yorumları
KOÇ
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