KOÇ
Bir parti, düğün ya da basit bir arkadaş yemeği organizasyonu olsun yeni çevreler edinerek herkesin sevgisini kazanmanın keyfini sürebilirsiniz.
BOĞA
Telefonda dolandırıcılık, hırsızlık gibi konularda göze kestirilen kişilerden olabilirsiniz ayrıca dost olarak gördüğünüz kişiler size olan borçlarını ödemeyebilir.
İKİZLER
Bugünlerde bazı kusurlarınızı görmezden gelerek kendinizi olduğunuz gibi sevmeniz ve özgüveninizi arttırmanız için çok uygun bir gün.
YENGEÇ
Duygusal olarak size hüzün ya da melankoli getiren konular zihininizde canlanabilir.
Bu konuları aşmanın ve unutmanın en kolay yolu affedicilik olacaktır.
ASLAN
Son zamanlarda aşk hayatınızda karar alırken belli konular gündeminizde olsa da net bir aksiyon almakta güçlük çekiyor olabilirsiniz.
BAŞAK
Sevdiğiniz kişi ile yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.
Birbirinize kırıcı olup üzülmemek için önceden olgun tavır benimsemekte fayda var.
TERAZİ
Sahtekarlara karşı dikkatli olun. Maddi darlık konularında haritanız uyarı vermekte. Yapmaya zorunlu olduğunuz bazı işler üzerinize yük bindirebilir.
AKREP
Kendinizi dar boğazda hissederek rahatsız olabilirsiniz. Pratikte yapması zor gibi görünse de temelinde her şeyin bir sebebi olduğuna ve sisteme inancı barındırır.
YAY
Kalabalık ortamlarda dikkati üstünüze çekebileceğiniz bir gündesiniz.
Farklı bakış açılarınız kendinizi karşı cinse hayran bıraktırabilir.
OĞLAK
Bugünlerde partnerinizin size karşı müdahaleleri ve özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissetmek bir noktada hoşunuza gitmeyebilir.
KOVA
İç dünyanızı sakinleştirmek için aktif bir çaba harcayabilirsiniz.
İyi yönlerinizi mutlaka kendinize hatırlatarak yapabilirlik çıtanızı daha da yükseltin.
BALIK
Partnerinizle konuşurken dürüst olduğunuz taktirde her zaman kazanırsınız ancak kırıcı olmamak önemli olacak. Bugün sizin için aşk odaklı olabilir.
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KOÇ
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