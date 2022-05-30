30 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Seyahat konuları sizin için gündeme gelebilir. Yeni şeyler denemek konusundaki hevesiniz çok yüksek. Üşengeçliğinizi de aştığınızı hissedeceksiniz.



BOĞA

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek gezegen hareketleri maddi konularda risk almamanız hususunda uyarıcı. Mümkün olduğunca kredi kullanmayın.



İKİZLER

Gerek sosyal hayatınızda ve ailenizle olan ilişkilerinizde cümlelerinize dikkat etmeniz çok önemli.

İletişim kopukluğu kaynaklı bazı konular gündeme gelebilir.



YENGEÇ

Yaşam rutininizi değiştirebilir, hayatınıza hareket katabilirsiniz.

Aşk hayatınızla ilgili aksiyonlar almanız da bazı konularda değişiklikler yapmanızdan geçebilir.



ASLAN

Keyfinizin artacağı sosyalliğin sizi mutlu edeceği günler içerisindesiniz.

Bekar olan Yay'lar flört edebilir ancak ciddi ilişkiye adım atmak istemeyebilirler.



BAŞAK

Kalp kırıklıklarınızı bir kenara atıp yenilenmeyi de arzu edebilirisiniz.

Söz konusu yenilik hayatınızın hangi alanına nüfus ederse o alana iyilik getirecek.



TERAZİ

Son günlerde iş konularında başarılı olmanızla beraber üzerinize yüklenen sorumluluklar da artabilir bu da gereksiz iş yükü almanıza vesile olabilir.



AKREP

Aile ve yakın arkadaşlarla geçireceğiniz gün size verim katacak.

Hiç beklemediğiniz bir sorunun cevabı beklemediğiniz yerden gelebilir.



YAY

Kariyer hedeflerinizde oldukça verimli adımlar atabileceğiniz günlerdesiniz ancak ikili ilişkilerde partnerinizin tavırları adeta sinirlerinizi sınayabilir.



OĞLAK

Bu aralar ilişkilerinizde biraz ne istediğinizi bilmediğiniz bir döneme girebilirsiniz.

Partner isteyebilir fakat yalnız zaman geçirmeye meyledebilir.



KOVA

Hayatınıza yenilik almak için uygun bir zamandasınız. İşinizi değiştirmek istiyorsanız oldukça keyifli bir iş bulabilirsiniz arayışınızı tekrar başlatın.



BALIK

Borçlarını bitiren Balık'lar bereketlerinin keyfi ile bugünlerde kazandıkları parayı istekleri doğrultusunda mutlu hissetmek için harcayabilirler.