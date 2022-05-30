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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 30 Mayıs 2022, Pazartesi

30 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Seyahat konuları sizin için gündeme gelebilir. Yeni şeyler denemek konusundaki hevesiniz çok yüksek. Üşengeçliğinizi de aştığınızı hissedeceksiniz.

BOĞA
Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek gezegen hareketleri maddi konularda risk almamanız hususunda uyarıcı. Mümkün olduğunca kredi kullanmayın.

İKİZLER
Gerek sosyal hayatınızda ve ailenizle olan ilişkilerinizde cümlelerinize dikkat etmeniz çok önemli.
İletişim kopukluğu kaynaklı bazı konular gündeme gelebilir.

YENGEÇ
Yaşam rutininizi değiştirebilir, hayatınıza hareket katabilirsiniz.
Aşk hayatınızla ilgili aksiyonlar almanız da bazı konularda değişiklikler yapmanızdan geçebilir.

ASLAN
Keyfinizin artacağı sosyalliğin sizi mutlu edeceği günler içerisindesiniz.
Bekar olan Yay'lar flört edebilir ancak ciddi ilişkiye adım atmak istemeyebilirler.

BAŞAK
Kalp kırıklıklarınızı bir kenara atıp yenilenmeyi de arzu edebilirisiniz.
Söz konusu yenilik hayatınızın hangi alanına nüfus ederse o alana iyilik getirecek.

TERAZİ
Son günlerde iş konularında başarılı olmanızla beraber üzerinize yüklenen sorumluluklar da artabilir bu da gereksiz iş yükü almanıza vesile olabilir.

AKREP
Aile ve yakın arkadaşlarla geçireceğiniz gün size verim katacak.
Hiç beklemediğiniz bir sorunun cevabı beklemediğiniz yerden gelebilir.

YAY
Kariyer hedeflerinizde oldukça verimli adımlar atabileceğiniz günlerdesiniz ancak ikili ilişkilerde partnerinizin tavırları adeta sinirlerinizi sınayabilir.

OĞLAK
Bu aralar ilişkilerinizde biraz ne istediğinizi bilmediğiniz bir döneme girebilirsiniz.
Partner isteyebilir fakat yalnız zaman geçirmeye meyledebilir.

KOVA
Hayatınıza yenilik almak için uygun bir zamandasınız. İşinizi değiştirmek istiyorsanız oldukça keyifli bir iş bulabilirsiniz arayışınızı tekrar başlatın.

BALIK
Borçlarını bitiren Balık'lar bereketlerinin keyfi ile bugünlerde kazandıkları parayı istekleri doğrultusunda mutlu hissetmek için harcayabilirler.

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