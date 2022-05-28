Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 28 Mayıs 2022, Cumartesi

28 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk ve diğer her konuda sevginizi verdiğiniz konu adeta su verilmiş gibi büyüyor. Bu aşk hayatınızda partnerinizin sizden vazgeçememesine vesile oluyor.

BOĞA
Kaliteli arkadaşlıklar edinebilmek için harekete geçme eylemini gönüllü olarak başlattınız. İsteklerinizi net dile getirmeniz evrenle iletişiminizi güçlendirecek.

İKİZLER
Aşk konusunda ısrar ettiğiniz bir ilişki size iyi gelmeyebilir. Eğer bir ilişki olmuyorsa neden olmuyor diye düşünüp hayatınıza devam etmek için adım atmalısınız.

YENGEÇ
Partnerinizle problem yaşayabilir ve keyifsiz olabilirsiniz.
Aşk hayatınızla ilgili problemler iş konularında da tamamen bloke edebiliyor, dengeyi kurmalısınız.

ASLAN
Bazen temkinli davranıyorsunuz bu yüzden de kazançlı çıkabiliyorsunuz. Ancak fazla korumacı olmakla temkinli olmak arasındaki dengeyi kurmalısınız.

BAŞAK
İş konularında çevrenizdekilerle daha etkin bir iletişim kurmaya başladınız.
Bu da iş performansınıza ve iş huzurunuza direkt olarak verimli şekilde yansıdı.

TERAZİ
Geçmişte niyetlendiğiniz fakat bütçenizi aşan konularda daha verimli bir planlama ile daha başarılı ve kesin sonuç elde etmeniz mümkün.

AKREP
Bugünlerde işinizde en iyisi olmayı biraz takıntı haline getirmiş olabilirsiniz.
Kaliteli ve verimli çalışarak hayata katkı sağlamanız oldukça önemli.

YAY
Son günlerde aşk hayatınızda kalıcı mutluluğa erişmek için uygun adımları atabileceğiniz ya da geleni kabul edebileceğiniz güzel bir gündesiniz.

OĞLAK
Sezgisel olarak hareket etmek konusunda başarılısınız. Geçmişte katıldığınız eğitimlerin bugünlerde sonuçlarını yeni yeni almaya başlayabilirsiniz.

KOVA
Bazı kişileri kişileri hayatınızdan çıkartmakta tereddüt etmeyin.
Kararlarınıza saygısı olmayan kişileri yeterince tolere ettiğiniz için artık böyle bir durumda kalmayın.

BALIK
Sabah saatlerinde motivasyonunuzu arttıracak haberler alabilirsiniz. Bunun yanında sizler de sevdiklerinizin desteği ve motivesi olabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 28 Mayıs günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA