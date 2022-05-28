28 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk ve diğer her konuda sevginizi verdiğiniz konu adeta su verilmiş gibi büyüyor. Bu aşk hayatınızda partnerinizin sizden vazgeçememesine vesile oluyor.



BOĞA

Kaliteli arkadaşlıklar edinebilmek için harekete geçme eylemini gönüllü olarak başlattınız. İsteklerinizi net dile getirmeniz evrenle iletişiminizi güçlendirecek.



İKİZLER

Aşk konusunda ısrar ettiğiniz bir ilişki size iyi gelmeyebilir. Eğer bir ilişki olmuyorsa neden olmuyor diye düşünüp hayatınıza devam etmek için adım atmalısınız.



YENGEÇ

Partnerinizle problem yaşayabilir ve keyifsiz olabilirsiniz.

Aşk hayatınızla ilgili problemler iş konularında da tamamen bloke edebiliyor, dengeyi kurmalısınız.



ASLAN

Bazen temkinli davranıyorsunuz bu yüzden de kazançlı çıkabiliyorsunuz. Ancak fazla korumacı olmakla temkinli olmak arasındaki dengeyi kurmalısınız.



BAŞAK

İş konularında çevrenizdekilerle daha etkin bir iletişim kurmaya başladınız.

Bu da iş performansınıza ve iş huzurunuza direkt olarak verimli şekilde yansıdı.



TERAZİ

Geçmişte niyetlendiğiniz fakat bütçenizi aşan konularda daha verimli bir planlama ile daha başarılı ve kesin sonuç elde etmeniz mümkün.



AKREP

Bugünlerde işinizde en iyisi olmayı biraz takıntı haline getirmiş olabilirsiniz.

Kaliteli ve verimli çalışarak hayata katkı sağlamanız oldukça önemli.



YAY

Son günlerde aşk hayatınızda kalıcı mutluluğa erişmek için uygun adımları atabileceğiniz ya da geleni kabul edebileceğiniz güzel bir gündesiniz.



OĞLAK

Sezgisel olarak hareket etmek konusunda başarılısınız. Geçmişte katıldığınız eğitimlerin bugünlerde sonuçlarını yeni yeni almaya başlayabilirsiniz.



KOVA

Bazı kişileri kişileri hayatınızdan çıkartmakta tereddüt etmeyin.

Kararlarınıza saygısı olmayan kişileri yeterince tolere ettiğiniz için artık böyle bir durumda kalmayın.



BALIK

Sabah saatlerinde motivasyonunuzu arttıracak haberler alabilirsiniz. Bunun yanında sizler de sevdiklerinizin desteği ve motivesi olabilirsiniz.