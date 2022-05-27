KOÇ
Alacağınız varsa bugünlerde alacaklarınızı alabilir ve maddi bolluk görebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde kırıcı olmaktan sakının.
BOĞA
Aile ilişkilerinizin ön plana çıkacağı bugünlerde seyahat fikirine sıcak bakmayabilirsiniz. Evinizde huzur bulacaksınız ve bazı unutulmaz anlar biriktireceksiniz.
İKİZLER
Dinlenmek ve eğlenmeye aynı anda zaman ayırmak isteyebilir bu sebepten de tatil hayalleri hatta planları kurmaya başlayabilirsiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde herkesten ve her şeyden uzaklaşarak kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Dinlenme sürecini sevdiklerinizle değerlendirmek size ilham verecek.
ASLAN
Spiritüel anlamda kendinizi geliştirmek, reiki gibi uygulamaları öğrenmek için uygun zamandasınız. Huzuru dinginlikte ve bilgide bulacaksınız.
BAŞAK
Duygularınızı başkaları ile de paylaşmak isteyeceğiniz, içinizde tutmaya zorlanacağınız bugünde dostlarınızdan destek almaktan çekinmeyin.
TERAZİ
Sizi kıran, inciten kişilerle sınanabileceğiniz bir gün. Duyduğunuz özürleri dikkate almadan önce samimi bir yerden geldiğine emin olun.
AKREP
Maddi konularda başkalarının yardım ve desteklerini göreceksiniz. Hayatın güzel tadlarını tesadüfi gibi gözükecek şekilde evinizde yaşayacağınız günlerdesiniz.
YAY
Bugünler, sizlerin tatil planlarınızı gerçekleştirmeniz için çok uygun olacak ayrıca mümkün olduğunca toprakla haşır neşir olmalısınız.
OĞLAK
İş arayan Oğlak'lar dostlarından destek görerek yeni ve hayırlı bir işe girişebilirler ayrıca finansal danışmanlarınızda da eril enerjisi yüksek kişilerin tavsiyelerini dinleyin.
KOVA
Dualarınızın duyulduğuna ve cevaplandığına inanın. Manevi anlamda yol kat ettiğiniz bir zaman sürecine giriş yapmaktasınız.
BALIK
Son zamanlarda insanların yıpratıcı ilişkilerinin sizi telefondan dahi kontrol edebildiğini görerek sosyal medyadan bile uzaklaşmanız mümkün.