25 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde Dünya'nın güzelliklerini tadabilir ve içinde bulunduğumuz evimiz, gezegenimiz ile etkileşimde olabilirsiniz.



BOĞA

Sizler için aşk konuları gündemde olacak. Eski partnerinizin dönmesini istiyorsanız dönebilir ya da yeni biri ile tanışabilirsiniz.



İKİZLER

Bugünlerde sevdiklerinizden yoğun ilgi görebilirsiniz. Taktir edilmek, sizleri anlayan insanların etrafınızda doluşması size iyi gelecek.



YENGEÇ

Bugünlerde hem siz kendinizi, başkalarını kıskanırken bulabilir ve bundan rahatsızlık duyabilirsiniz hem de başkaları sizi kıskanabilir.



ASLAN

Maddi konularda sizi zora sokacak harcamalar yapmamaya dikkat edin özellikle maddi gücünüze göre büyük ya da küçük bataklar verilebilir.



BAŞAK

Gelir kapınızda bir artış söz konusu olacak. Özellikle girişimci olan Başak'lar başkalarının, bilhassa erkeklerin ya da eril enerjinin desteğini alabilecekler.



TERAZİ

Her şartta aşkla ilgili şanslı olacaksınız.

Sevgiyi dışa vurmak için bugün evren sizlere yeterince şans tanıyacak. Mutluluğunuz ve huzurunuz artacak.



AKREP

İyi bir planlama ile herkes, herkesin sahip olduğu şeylere sahip olabilir kıskanmaya gerek yok, görebileceksiniz. Negatif etki üzerinize geçebilir.



YAY

Elementlerde olan iletişiminiz, topraklanmanız size iyi gelecek. Mümkünü varsa bir miktar tuzlu suyu duşunuza eklerseniz negatif iyonlardan kurtulabilirsiniz.



OĞLAK

Son zamanlarda bir iş ya da eğitim ya da sade bir tatil olsun, her şartta ötelediğiniz seyahat planlarını mümkünse bugünlere çekebilirsiniz.



KOVA

Empati yeteneği yüksek kişiler ile iletişim kurma fırsatı yakalayabilir, kendinizi ifade etmenin anlamanın ve anlaşılmanın huzurunu sürebilirsiniz.



BALIK

Bugünlerde seyahat etmeniz ve tatile gitmeniz için uygun zamanlardasınız. İş kararlarınızı ilerleyen günlere atmanız faydalı olacaktır.

