KOÇ
Bugünlerde Dünya'nın güzelliklerini tadabilir ve içinde bulunduğumuz evimiz, gezegenimiz ile etkileşimde olabilirsiniz.
BOĞA
Sizler için aşk konuları gündemde olacak. Eski partnerinizin dönmesini istiyorsanız dönebilir ya da yeni biri ile tanışabilirsiniz.
İKİZLER
Bugünlerde sevdiklerinizden yoğun ilgi görebilirsiniz. Taktir edilmek, sizleri anlayan insanların etrafınızda doluşması size iyi gelecek.
YENGEÇ
Bugünlerde hem siz kendinizi, başkalarını kıskanırken bulabilir ve bundan rahatsızlık duyabilirsiniz hem de başkaları sizi kıskanabilir.
ASLAN
Maddi konularda sizi zora sokacak harcamalar yapmamaya dikkat edin özellikle maddi gücünüze göre büyük ya da küçük bataklar verilebilir.
BAŞAK
Gelir kapınızda bir artış söz konusu olacak. Özellikle girişimci olan Başak'lar başkalarının, bilhassa erkeklerin ya da eril enerjinin desteğini alabilecekler.
TERAZİ
Her şartta aşkla ilgili şanslı olacaksınız.
Sevgiyi dışa vurmak için bugün evren sizlere yeterince şans tanıyacak. Mutluluğunuz ve huzurunuz artacak.
AKREP
İyi bir planlama ile herkes, herkesin sahip olduğu şeylere sahip olabilir kıskanmaya gerek yok, görebileceksiniz. Negatif etki üzerinize geçebilir.
YAY
Elementlerde olan iletişiminiz, topraklanmanız size iyi gelecek. Mümkünü varsa bir miktar tuzlu suyu duşunuza eklerseniz negatif iyonlardan kurtulabilirsiniz.
OĞLAK
Son zamanlarda bir iş ya da eğitim ya da sade bir tatil olsun, her şartta ötelediğiniz seyahat planlarını mümkünse bugünlere çekebilirsiniz.
KOVA
Empati yeteneği yüksek kişiler ile iletişim kurma fırsatı yakalayabilir, kendinizi ifade etmenin anlamanın ve anlaşılmanın huzurunu sürebilirsiniz.
BALIK
Bugünlerde seyahat etmeniz ve tatile gitmeniz için uygun zamanlardasınız. İş kararlarınızı ilerleyen günlere atmanız faydalı olacaktır.
25 Mayıs günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 24 Mayıs günlük burç yorumları 24 Mayıs 2022, Salı KOÇ İş ya da diğer alanlarda küçük çaplı dahi olsa ünlü ya da ilk planda olan kişilere dönüşebilirsiniz. Uzmanlık...
- 23 Mayıs günlük burç yorumları 23 Mayıs 2022, Pazartesi KOÇ Aşk konularında da yine sizin için sükunetle huzurun bir arada olduğu anlar hakim. Sezgilerinizin sizinle...
- 22 Mayıs günlük burç yorumları 22 Mayıs 2022, Pazar KOÇ Son zamanlarda işinizde beklemediğiniz sorumlulukları almanız gerekebilir. Verimli çalışma performansınız...
- 21 Mayıs günlük burç yorumları 21 Mayıs 2022, Cumartesi KOÇ Bugünlerde sinirlerinizin gerilmesine vesile olacak bazı olaylar ve maddi problemler olabilir. Sizler sakin...
- 20 Mayıs günlük burç yorumları 20 Mayıs 2022, Cuma KOÇ Bugünlerde çeksenet hesaplamalarınıza, kredilerinize, gelir gider dengenize çok dikkat etmelisiniz. Sağlığınız...
- 24 Mayıs günlük burç yorumları
- 23 Mayıs günlük burç yorumları
- 22 Mayıs günlük burç yorumları
- 21 Mayıs günlük burç yorumları
- 20 Mayıs günlük burç yorumları
- 18 Mayıs günlük burç yorumları
- 17 Mayıs günlük burç yorumları
- 16 Mayıs günlük burç yorumları
- 15 Mayıs günlük burç yorumları
- 13 Mayıs günlük burç yorumları