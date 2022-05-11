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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 11 Mayıs 2022, Çarşamba

11 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde işinizdeki otorite figürleri ile ters düşebilirsiniz.
Ayrıca maddi konularda da destek almakta zorluk çekebilirsiniz.
Dikkat edin...

BOĞA
Zamanınızı dedikodunuzu yapan kişilere değil yuvanıza ayırın...
Vaktinizi evinizin iç dekorasyonuna yönlendirerek huzuru bulabilirsiniz.

İKİZLER
Bir süredir üzerinizde baskı hissettiğiniz ve açmazda olduğunuzu düşündüğünüz konularda beklemediğiniz yerden gelecek bir yardım eli ile ferahlayabilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde hayatınızda radikal kararlar alarak yolunuza devam etme ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Gemileri yakmadan önce düşünerek karar vermenizde fayda var.

ASLAN
Mutlu olacağınız ve herkese kendinizi en verimli şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BAŞAK
Hayatınızı verimli şekilde yaşamak için gerekli adımları atabilirsiniz. Beklediğiniz sizi güvende hissettirecek iş teklifleri bugünlerde kapınızı çalabilir.

TERAZİ
Ev işleri ve ailesel meselelerinizi düzenlemek için uygun bir gündesiniz. Feng Shui bilgilerinden de faydalanıp genel kültür edinebileceğiniz bir süreçtesiniz.

AKREP
Bugünlerde karar almadan önce iki kere düşünün ve kendinizi her iki sonuca da hazırlayarak ihtimalleri değerlendirin.
Başarı kaçınılmaz olacak.

YAY
Geçmişten gelen destekleriniz yerini kendi ayaklarınız üzerinde durmaya bırakabilir.
Kendi gücünüzü ve hayata bakış açınızı yeniden keşfedeceğiniz günlerdesiniz.

OĞLAK
Bugün sabah saatlerinden başlayarak gün ortalarına kadar oldukça güzel haberler alacak ve insanların pozitif yorumlarına maruz kalacaksınız.

KOVA
Bugünlerde iş bağlamında yeni edinimler sağlayabilirsiniz.
İnsanlardan yardım ve destek almaya açık olun ve sorunlarınızı sakin bir üslup ile çözün.

BALIK
Yaptığınız işlerin taktir edilmesi sizi ileriye yönelik daha da motive edecek.
Verdiğiniz kararların arkasında durabilme gücünü kendinizde bulabileceksiniz.

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