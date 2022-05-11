11 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde işinizdeki otorite figürleri ile ters düşebilirsiniz.

Ayrıca maddi konularda da destek almakta zorluk çekebilirsiniz.

Dikkat edin...



BOĞA

Zamanınızı dedikodunuzu yapan kişilere değil yuvanıza ayırın...

Vaktinizi evinizin iç dekorasyonuna yönlendirerek huzuru bulabilirsiniz.



İKİZLER

Bir süredir üzerinizde baskı hissettiğiniz ve açmazda olduğunuzu düşündüğünüz konularda beklemediğiniz yerden gelecek bir yardım eli ile ferahlayabilirsiniz.



YENGEÇ

Bugünlerde hayatınızda radikal kararlar alarak yolunuza devam etme ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Gemileri yakmadan önce düşünerek karar vermenizde fayda var.



ASLAN

Mutlu olacağınız ve herkese kendinizi en verimli şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.



BAŞAK

Hayatınızı verimli şekilde yaşamak için gerekli adımları atabilirsiniz. Beklediğiniz sizi güvende hissettirecek iş teklifleri bugünlerde kapınızı çalabilir.



TERAZİ

Ev işleri ve ailesel meselelerinizi düzenlemek için uygun bir gündesiniz. Feng Shui bilgilerinden de faydalanıp genel kültür edinebileceğiniz bir süreçtesiniz.



AKREP

Bugünlerde karar almadan önce iki kere düşünün ve kendinizi her iki sonuca da hazırlayarak ihtimalleri değerlendirin.

Başarı kaçınılmaz olacak.



YAY

Geçmişten gelen destekleriniz yerini kendi ayaklarınız üzerinde durmaya bırakabilir.

Kendi gücünüzü ve hayata bakış açınızı yeniden keşfedeceğiniz günlerdesiniz.



OĞLAK

Bugün sabah saatlerinden başlayarak gün ortalarına kadar oldukça güzel haberler alacak ve insanların pozitif yorumlarına maruz kalacaksınız.



KOVA

Bugünlerde iş bağlamında yeni edinimler sağlayabilirsiniz.

İnsanlardan yardım ve destek almaya açık olun ve sorunlarınızı sakin bir üslup ile çözün.



BALIK

Yaptığınız işlerin taktir edilmesi sizi ileriye yönelik daha da motive edecek.

Verdiğiniz kararların arkasında durabilme gücünü kendinizde bulabileceksiniz.