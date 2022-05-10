10 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Eğer bir küslüğünüzü bitirmek için iletişim kurmak istiyorsanız, ya da problemleri nezaket ile çözmek istiyorsanız başlangıç için oldukça uyumlu olacak



BOĞA

Sabah saatlerinde güne enerjik başlasanız da özellikle zihninizi kullanmanızı gerektiren durumlar olması öğlen bitmeden sizleri yorgun düşürebilir.



İKİZLER

Karar almakta zorlanabilir, seçenekler arasında hangisinin size daha iyi geldiğini kestiremeyebilirsiniz.

Umduğunuzu bulmak için kendinizi dinlemeniz gerekmekte.



YENGEÇ

Yapmayı düşündüğünüz çoğu şeyin elinizde olduğunu fark ettiğinizde hayatı algılayış biçiminiz de değişecek, bugünlerde sezgileriniz çok güçlü.



ASLAN

İletişim kopukluklarının gerginliğe sebebiyet verebileceği bugünlerde, daha anlayışlı ve daha sakin olmak kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacak.



BAŞAK

Arzuladığınız hayata yaklaşmak için harekete geçiyorsunuz.

Aldığınız kararların ne kadar verimli olduğunu gördükçe şevkiniz daha da artacak.



TERAZİ

İş yerinizde iki kişilik çalıştığınızı görünce arkadaşlarınıza da bırakarak kendinizi biraz ferahlatıp, öğlen saatlerine rahat girebilirsiniz.



AKREP

Dostlarınızla paylaşım içerisinde bulunabileceğiniz zaman dilimleri yaşayacaksınız.

Aldığınız katı kuralları biraz yumuşatırsanız başarılı olma ihtimaliniz yükselir.



YAY

Bugünlerde nezaket içeren tavırlarınız sonrasında pişmanlığınız olabilir. Susmak yerine, yeri geldiğinde bazı şeyleri nezaket ile söylemeniz yerinde olacaktır.



OĞLAK

Herkese yardım etmek için can atıyorsunuz.

İnsanlığa hizmet etme girişimleriniz sizleri çok olumlu noktalardan yakalayacak ve en harikulade şekilde geri dönecek.



KOVA

Sözleşme gibi konularda uygun bir gün olmayabilir. İmkanınız varsa erteleyebilir, imkanınız yok ise dikkatli okuyarak adımlarınızı atabilirsiniz.



BALIK

Eğer sağlıklı beslenmek, egzersizi arttırmak ya da işinizde yeni hedefler koymak istiyorsanız harekete geçmek için güzel bir gün. Başarılı olmak için istikrar şart.