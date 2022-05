12 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde yeni biri ile birliktelik düşünüyor iseniz doğru kişi karşınıza sürpriz bir biçimde çıkarak size huzur getirebilir.



BOĞA

Etrafınızdaki insanların negatif enerjilerine karşı kendinizi koruyun ve bugünlerde sezgilerinize iyi gelmeyen kişilerden uzak durun.



İKİZLER

Son zamanlarda aşk ve sevgi konularında şanslı olan gruplardan biri de sizlersiniz. Aşk niyetleriniz bugünlerde her an gerçek olabilir.



YENGEÇ

Kendinizi iyi hissetmenize vesile olacak herhangi biri ile yapacağınız paylaşımlar ve insanların size karşı teşvik edici tavrı sayesinde motive ve gelişime açık hissedeceksiniz.



ASLAN

Zamanınızı ve enerjinizi yaşam alanınızı iyileştirmeye akıtırsanız o huzuru derinden hissedecek ve mutluluğunuza mutluluk katacaksınız.



BAŞAK

Evlilik ve aşk meseleleri ile ilgili her türlü kararı almak için uygun bir gündesiniz.

İçinde sevgi olan ve size sevgi getirecek her türlü eylemi gerçekleştirebilirsiniz.



TERAZİ

Zamanınızı uzun süreçli fakat bitince sizi rahatlatacak konulara verebilirsiniz.

Problemlerinizi çözmek için sizde var olan sabırınız yeterli olacaktır.



AKREP

Kendinizi sadece yapabilirliklerinizi taktir eden ve sizin iyi yönlerinizi destekleyen kişiler ile muhattap edin. İş içerisinde de diplomasiyi elden bırakmayın.



YAY

Bu aralar yazışma, sözleşme, eğitim, tapu ve kamusal herhangi bir işinizi halletmek ve işlerinizi toparlamak için uygun bir gündesiniz.



OĞLAK

Sağlam temelli ilişkileriniz için uygun bir gün. Hobileriniz ve diğer konulara yönelmek, içsel yeteneklerinizi de keşfetmek için uygun bir gündesiniz.



KOVA

Bugünlerde ailevi meseleleri halletmek, evinizi dizayn etmek için oldukça uygun bir süreçtesiniz.

Karekterinizde olmayan bir sakinleşme sürecine girebilirsiniz.



BALIK

Yalnız kalmayacağınız ve karşı cinsin ilgisini kolayca çekeceğiniz bir zaman dilimindesiniz.

İnsanlarla entelektüel ve dolu sohbetler içerisine girebilirsiniz.