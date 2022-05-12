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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 12 Mayıs 2022, Perşembe

12 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde yeni biri ile birliktelik düşünüyor iseniz doğru kişi karşınıza sürpriz bir biçimde çıkarak size huzur getirebilir.

BOĞA
Etrafınızdaki insanların negatif enerjilerine karşı kendinizi koruyun ve bugünlerde sezgilerinize iyi gelmeyen kişilerden uzak durun.

İKİZLER
Son zamanlarda aşk ve sevgi konularında şanslı olan gruplardan biri de sizlersiniz. Aşk niyetleriniz bugünlerde her an gerçek olabilir.

YENGEÇ
Kendinizi iyi hissetmenize vesile olacak herhangi biri ile yapacağınız paylaşımlar ve insanların size karşı teşvik edici tavrı sayesinde motive ve gelişime açık hissedeceksiniz.

ASLAN
Zamanınızı ve enerjinizi yaşam alanınızı iyileştirmeye akıtırsanız o huzuru derinden hissedecek ve mutluluğunuza mutluluk katacaksınız.

BAŞAK
Evlilik ve aşk meseleleri ile ilgili her türlü kararı almak için uygun bir gündesiniz.
İçinde sevgi olan ve size sevgi getirecek her türlü eylemi gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ
Zamanınızı uzun süreçli fakat bitince sizi rahatlatacak konulara verebilirsiniz.
Problemlerinizi çözmek için sizde var olan sabırınız yeterli olacaktır.

AKREP
Kendinizi sadece yapabilirliklerinizi taktir eden ve sizin iyi yönlerinizi destekleyen kişiler ile muhattap edin. İş içerisinde de diplomasiyi elden bırakmayın.

YAY
Bu aralar yazışma, sözleşme, eğitim, tapu ve kamusal herhangi bir işinizi halletmek ve işlerinizi toparlamak için uygun bir gündesiniz.

OĞLAK
Sağlam temelli ilişkileriniz için uygun bir gün. Hobileriniz ve diğer konulara yönelmek, içsel yeteneklerinizi de keşfetmek için uygun bir gündesiniz.

KOVA
Bugünlerde ailevi meseleleri halletmek, evinizi dizayn etmek için oldukça uygun bir süreçtesiniz.
Karekterinizde olmayan bir sakinleşme sürecine girebilirsiniz.

BALIK
Yalnız kalmayacağınız ve karşı cinsin ilgisini kolayca çekeceğiniz bir zaman dilimindesiniz.
İnsanlarla entelektüel ve dolu sohbetler içerisine girebilirsiniz.

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