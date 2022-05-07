7 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Nezaketiniz iş ve mesleki konularda bugünlerde hayat kurtarıcı olabilir.

Sadece kendi sorunlarınızı değil, başkalarının sorunlarını da çözebilirsiniz.



BOĞA

Mesleki ve eğitimsel konularda iletişim problemleri yaşayabilir, özellikle yazılı iletişim hususunda birtakım teknoloji azizliklerine uğrayabilirsiniz.



İKİZLER

Verdiğiniz bazı aşırı tepkilerden dolayı sonrasında pişman olabilirsiniz. Partnerinizden özür dilemek içinizden geçerse ya da sezgileriniz bunu size söylerse yapın.



YENGEÇ

Huzurunuzu korumak için bilinçli çaba harcayabilirsiniz.

Çevrenizde size keyif veren insanları toplayabilir ya da keyif veren organizasyonlara katılabilirsiniz.



ASLAN

Aşk ilişkilerinizde göstereceğiniz aşırı koruyucu tavır partnerinizle çekişme yaşamanıza sebebiyet verebilir ve ufak tartışmalar olabilir bu yüzden üslubunuza dikkat edin.



BAŞAK

Bugünlerde mesleki ya da idealist konularda tutumunuz oranında başarı elde edeceksiniz. İstediğiniz şey çabaladığınız oranda sizin olacak.



TERAZİ

Kariyer odaklı konularda aklınıza gelecek yeni fikirler sizi keyif veren bir faza götürebilir.

Aşk konularıyla alakalı bugün mevcut ilişkinizi korumak adına şanslısınız.



AKREP

Aşk hayatınızda yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir zamandasınız.

Para biriktirmeye başlamak ya da istikrar gerektiren bir karar almak için uygun bir gün.



YAY

Aşk konularında çekişmeli bir süreç geçirebilirsiniz. Aşktan yana şanslısınız.

Sevdiklerinize de yardımcı olmuş olmanın mutluluğu ile günü tamamlayabilirsiniz.



OĞLAK

Yeni projelere girmek için her ne kadar uygun bir gün olmasa da var olan bir projeyi geliştirmek için oldukça uygun bir gün.



KOVA

Yazılım işi ya da bilgisayar teknolojisi ile ilgilenen İkizler burcu üyeleri işlerini yapmakta epey problem çekebilirler.



BALIK

İçinde bulunduğunuz bölgeyi terk etmek, tatil odaklı seyahat gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bu konuda atacağınız adımlar hususunda da başarılı olacaksınız.