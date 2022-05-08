8 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Kendinizi en iyi ifade edebileceğiniz bugünlerde size en uygun adayla flört aşamasına geçebilir hatta sevgi yaşamaya başlayabilirsiniz.

BOĞA

Amacınıza uymayan ve nezaketini koruyamayan kişilere karşı tavrınızı net tutmanızda sakınca yok, burada asıl denge kişiye muhamelede.

İKİZLER

Eleştirilere dayanmanız ve insanları idare etmek zorunda kalmanız gereken bir gün olabilir. Bugünlerde herkes sizinle ilgili fikirlerini dışarıya açık edebilir.

YENGEÇ

İkili ilişkilerde fırtına uyarılarına dikkat etmekte fayda var. Aşk ilişkilerinizde kendinizi doğru ifade etmek sağlıklı bir ilişkinin önünü açacaktır.

ASLAN

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bilinçli olarak iletişimi ön planda tutacak ve nezaketinizi korumak isteyeceksiniz.

BAŞAK

Kazancınızın ve bereketinizin artacağı bir gündesiniz ayrıca yeni bir kısmet beklentisi içerisinde iseniz bugünlerde gözünüzü dört açmanızda fayda var.

TERAZİ

Eğitim ve kültür içerikli konulara bilinçli olarak eğilebilirsiniz. Zekasal ve eğitimsel konularda kendinizi geliştirerek huzurlu ve güçlü hissedeceğiniz bir süreçtesiniz.

AKREP

Özellikle aşk konusunda partnerinizden beklentiniz çoğaldıkça mevcut olan ilişkisel enerjinizi de korumakta zorluk çekebilirsiniz.

YAY

Bu aralar iletişim kopuklukları ağırlıkta olacak ve sizler en çok duygusal konularda tavırlarınızın önünü anlamayabiliyorsun. Ani çıkışlara dikkat.

OĞLAK

Birbirinizi tanıma sürecine büyük önem vermelisiniz. Eleştirinin dozunun kaçmasına ve sizin gerilmenize neden olabilir yine de geçici bir süreç olduğunu unutmayın.

KOVA

Bugünlerde bazı konularda kendinizi doyumsuz hissedebilirsiniz. Kısmet hiç beklemediğiniz yerden her an kapınızı çalabilir. Özellikle iş kısmet ve fırsatlarına hazır olun.

BALIK

Bugünlerde yeni bir kitaba başlamaktan tutun da uzmanlık alanı geliştirmeye kadar her konuda başarılı olacağınız bir sürece gireceksiniz.