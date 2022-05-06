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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 06 Mayıs 2022, Cuma

6 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Son günlerde aşk hayatınızda beklenmedik olumlu gelişmeler olabilmesi için kendinizden ödün vermeniz gereken bir günde olabilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde zaten mağrur olan yapınıza mağrurluk eklemenize vesile olacak bir durum söz konusu. Herhangi bir konuda zafer elde edebilirsiniz.

İKİZLER
Bulunduğunuz ortamda sevimlilik maskotu olarak anılacaksınız, bu durum da çevrenizin genişlemesine hatta aşka yelken açmanıza bile vesile olabilir.

YENGEÇ
Eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz ya da beklediğiniz şehir dışı misafirleriniz gelebilir. Çevrenizin kalabalık, hayatınızın keyifli olacağı günlerdesiniz.

ASLAN
İletişim odaklı sorunlarınızı çözmek için yapacağınız atılımlar olumlu sonuçlanacak.
İş yerinizde üstleriniz ile yapmaya niyetlendiğiniz görüşmeleriniz varsa gerçekleştirin.

BAŞAK
Kararsız kaldığınız konularda insanlara danışmaktan çekinmeyin.
Duygusal konularda kalbinizden geçene güvenin ancak yine de mantık ile hareket edin.

TERAZİ
Son zamanlarda mesleki konularda, özellikle yazılı iletişimlerinizde 2 kere kontrol ederek karşı tarafa eksiksiz ulaştığından emin olun.

AKREP
Bugünlerde her işimi ben hallederim tavrına girebilir, uzun vadede kararsızlık ile tek başınıza mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

YAY
Kalpten istediğiniz şeylerin nezaket ile çözüme ulaşacağını görerek rahatlayabilirsiniz.
Bir süredir beklediğiniz bazı haberler gelerek sizi rahatlatabilir.

OĞLAK
Güler yüzünüz dostlarınızın bakış açısını olumlu yönde etkileyecek.
Karşınıza çıkacak fırsat kapılarını cesaret ile karşıladığınız taktirde mesleki anlamda başarıya gideceksiniz.

KOVA
Bugünlerde pozitif tavırlarınız, iyiyi gören yönünüz ile herkesin ilgisini çekebilirsiniz. Aile ilişkilerinde huzur ve mutluluğu yakalayacaksınız.

BALIK
İkili ilişkilerde şansı yakalayacağınız bir gündesiniz. Zaaflarınızı açık etmeden önce partnerinize ya da sırrınızı verdiğiniz kişiye güvenebileceğinizden emin olun.

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