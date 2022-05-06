6 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Son günlerde aşk hayatınızda beklenmedik olumlu gelişmeler olabilmesi için kendinizden ödün vermeniz gereken bir günde olabilirsiniz.



BOĞA

Bugünlerde zaten mağrur olan yapınıza mağrurluk eklemenize vesile olacak bir durum söz konusu. Herhangi bir konuda zafer elde edebilirsiniz.



İKİZLER

Bulunduğunuz ortamda sevimlilik maskotu olarak anılacaksınız, bu durum da çevrenizin genişlemesine hatta aşka yelken açmanıza bile vesile olabilir.



YENGEÇ

Eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz ya da beklediğiniz şehir dışı misafirleriniz gelebilir. Çevrenizin kalabalık, hayatınızın keyifli olacağı günlerdesiniz.



ASLAN

İletişim odaklı sorunlarınızı çözmek için yapacağınız atılımlar olumlu sonuçlanacak.

İş yerinizde üstleriniz ile yapmaya niyetlendiğiniz görüşmeleriniz varsa gerçekleştirin.



BAŞAK

Kararsız kaldığınız konularda insanlara danışmaktan çekinmeyin.

Duygusal konularda kalbinizden geçene güvenin ancak yine de mantık ile hareket edin.



TERAZİ

Son zamanlarda mesleki konularda, özellikle yazılı iletişimlerinizde 2 kere kontrol ederek karşı tarafa eksiksiz ulaştığından emin olun.



AKREP

Bugünlerde her işimi ben hallederim tavrına girebilir, uzun vadede kararsızlık ile tek başınıza mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.



YAY

Kalpten istediğiniz şeylerin nezaket ile çözüme ulaşacağını görerek rahatlayabilirsiniz.

Bir süredir beklediğiniz bazı haberler gelerek sizi rahatlatabilir.



OĞLAK

Güler yüzünüz dostlarınızın bakış açısını olumlu yönde etkileyecek.

Karşınıza çıkacak fırsat kapılarını cesaret ile karşıladığınız taktirde mesleki anlamda başarıya gideceksiniz.



KOVA

Bugünlerde pozitif tavırlarınız, iyiyi gören yönünüz ile herkesin ilgisini çekebilirsiniz. Aile ilişkilerinde huzur ve mutluluğu yakalayacaksınız.



BALIK

İkili ilişkilerde şansı yakalayacağınız bir gündesiniz. Zaaflarınızı açık etmeden önce partnerinize ya da sırrınızı verdiğiniz kişiye güvenebileceğinizden emin olun.