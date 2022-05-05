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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 05 Mayıs 2022, Perşembe

5 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Son bir senenin belki de en pozitif süreci sizler için ayrıca şansınızda da belirgin bir ivme kazanma durumu görebilirsiniz.
Yaşamak her şartta güzeldir.

BOĞA
Sevgi bugün sizin için her şeyde olabilir. Sevdikçe huzuru bulabilirsiniz, sevdikçe baktıklarınız ve seyrettikleriniz güzelleşebilir.

İKİZLER
Mevcut durum bazen zorlayıcı görünse sezgileriniz sayesinde her zaman bir çıkış yolu vardır. Kendinizi biraz yorgun ama yine de her konuda şanslı hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde etrafınızdaki sizi kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Bu konuda sakin fakat atak bir tavır sergileyin.

ASLAN
Duygusal konularda karar almadan önce iki kere düşünün.
Çoğunlukla paranızı harcama noktasında problem yaşayabilirsiniz. İç sesinizi dinleyin.

BAŞAK
Başarı için fedakarlık etmeniz gerekebilir ancak yine de en çok istediklerinizin hayatınızda kalması gün sonunda size hem huzur hem de ileriye dönük cesaret verecek.

TERAZİ
Sorumluluklar almanız gereken bu süreçte sizi fazladan sorumluluklar ile bunaltmaya çalışan, ya da kendi işlerini size yüklemeye çalışan iş arkadaşlarınız olabilir.

AKREP
Sevme eylemi içerisinde kaldığınız sürece herkesten ve evrenden karşılık göreceksiniz.
Kırgın olduğunuz kişilerle görüşüp barışmaya niyet ederseniz huzura ereceksiniz.

YAY
Doğru bir bakış açısı ile olayların nasıl da lehinize döndüğünü görerek kendiniz bile şaşırabilirsiniz.
Bugünlerde mümkün olduğunca pozitif olana odaklanın.

OĞLAK
Bolluk ve bereketin hayatınızda hüküm süreceği bir gündesiniz.
Maddi konularda elinize beklemediğiniz yerden para gelebilir ya da paranız bereketlenebilir.

KOVA
Partneriniz özür ya da gönül alma durumu bekleyebilir sizden, önemli olan burada sevginizi göstermek olacak, taktir edileceksiniz.

BALIK
Son zamanlarda partnerinizin kusurlarını çokça ön plana çıkartarak kendisini bir miktar kızdırabilir ortalığın gerilmesine sebep olabilirsiniz.

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