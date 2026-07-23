Berat Albayrak kritik rotayı ʺBurası Çok Önemliʺ isimli kitabında yazmıştı. Türkiye'den KKTC'ye su taşıyarak yavru vatanın en temel ihtiyaçlarından birini gideren Türkiye, doğal gaz boru hattı ile de küresel enerji denklemine etki edecek. Uzmanlar, Türkiye–KKTC güzergâhının coğrafi yakınlığı nedeniyle Doğu Akdeniz gazı açısından rekabetçi seçeneklerden biri olabileceğini değerlendiriyor. TÜRKİYE DIŞINDA İMKANSIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde enerji bağımsızlığı alanında attığı adımlarla herkesin takdirini kazanan Berat Albayrak konuya ilişkin Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Burası Çok Önemli" isimli kitabında Türkiye dışında hiçbir rotanın Avrupa'ya doğal gaz taşımasının mümkün olmadığını "imkansız" vurgusuyla ifade etmişti.

ANKARA'NIN HAMLESİ BÖLGE BASININDA GÜNDEM OLDU Türkiye'nin hamlesi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail basınında geniş yankı buldu. Atina merkezli Hellas Journal "Türkiye'nin 101 kilometrelik zırhı: Oruç Reis yola çıktı" başlıklı haberinde, "Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye tam anlamıyla bağlayacak 101 kilometrelik hat için hazırlıklar başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-KKTC doğal gaz hattı projesi



İsrail basınından Maariv ise haberine "Türkiye, Akdeniz'i sarsıyor: Bölgede dengeleri değiştiren hamle" başlığını attı. Haberde ayrıca uzmanların, bu hattın gelecekte Doğu Akdeniz gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak stratejik bir enerji koridorunun temelini oluşturabileceği yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.