Türkiye’den Doğu Akdeniz’de stratejik adım: Oruç Reis KKTC doğal gaz hattının güzergâhını araştıracak
Türkiye, Anamur ile KKTC’nin Teknecik bölgesi arasında kurulması planlanan 101 kilometrelik doğal gaz hattının deniz güzergâhında sismik araştırma yapılması için NAVTEX yayımladı. Oruç Reis’in 30 Ağustos’a kadar sürdüreceği etütler, çift yönlü tasarlanacak hattın mühendislik çalışmalarına veri sağlayacak.
Türkiye ve KKTC'siz Doğu Akdeniz'de oyun kurmaya çalışan GKRY, İsrail, Yunanistan üçlüsüne karşı Ankara akılcı politikalarla bölgesel enerji denklemine yön veriyor. Türkiye, KKTC'ye inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı kapsamında Akdeniz'de sismik araştırmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli NAVTEX ilan etti.
ÇİFT YÖNLÜ HAT
Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, hattın tamamlanmasıyla Türkiye'den Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz tedariki yapılabilecek bir güzergâh dizayn edilmiş olacak. Çift yönlü tasarlanacak hatla Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz sağlanması; gelecekte adada veya Doğu Akdeniz'de üretilebilecek gazın Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılması hedefleniyor.
101 KM'LİK HAT İÇİN İMZALAR ATILDI
Projenin KKTC'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmesi ve elektrik üretim maliyetlerini aşağı çekmesi hedefleniyor. Oruç Reis, boru hattının planlanan güzergâhında 30 Ağustos'a kadar sismik etüt çalışmaları gerçekleştirecek. Çalışmalar, Türkiye ile KKTC arasında 10 Temmuz'da imzalanan mutabakat zaptının ardından başlatılan doğal gaz boru hattı projesinin hazırlık sürecinin bir parçası olacak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile KKTC'yi denizin altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattı için imzalar atıldı.
Türkiye'den KKTC'ye su taşıyarak yavru vatanın en temel ihtiyaçlarından birini gideren Türkiye, doğal gaz boru hattı ile de küresel enerji denklemine etki edecek. Uzmanlar, Türkiye–KKTC güzergâhının coğrafi yakınlığı nedeniyle Doğu Akdeniz gazı açısından rekabetçi seçeneklerden biri olabileceğini değerlendiriyor.
TÜRKİYE DIŞINDA İMKANSIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde enerji bağımsızlığı alanında attığı adımlarla herkesin takdirini kazanan Berat Albayrak konuya ilişkin Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Burası Çok Önemli" isimli kitabında Türkiye dışında hiçbir rotanın Avrupa'ya doğal gaz taşımasının mümkün olmadığını "imkansız" vurgusuyla ifade etmişti.
ANKARA'NIN HAMLESİ BÖLGE BASININDA GÜNDEM OLDU
Türkiye'nin hamlesi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail basınında geniş yankı buldu. Atina merkezli Hellas Journal "Türkiye'nin 101 kilometrelik zırhı: Oruç Reis yola çıktı" başlıklı haberinde, "Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye tam anlamıyla bağlayacak 101 kilometrelik hat için hazırlıklar başladı" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail basınından Maariv ise haberine "Türkiye, Akdeniz'i sarsıyor: Bölgede dengeleri değiştiren hamle" başlığını attı. Haberde ayrıca uzmanların, bu hattın gelecekte Doğu Akdeniz gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak stratejik bir enerji koridorunun temelini oluşturabileceği yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİ ÇOK BOYUTLU
İsrail'de yayımlanan 'zman.co.il' internet sitesinde yer alan kapsamlı bir analizde, Türkiye'nin dış politikadaki çok boyutlu stratejisinin İsrail'i bölgesel ve küresel düzeyde zor durumda bıraktığı belirtildi. Değerlendirmede, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki adımlarının İsrail'in meşruiyetine yönelik baskıyı artırdığı ifadelerine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın, 'Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil; Halep'ten, Şam'dan ve Beyrut'tan başlar.' sözleri hatırlatıldı.
NATO İÇİN VAZGEÇİLMEZ
ABD merkezli Eurasia Review, Türkiye'nin askeri gücü, yerli savunma sanayisi ve diplomatik etkisiyle NATO'nun güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir konuma yükseldiğini belirtti. Ankara'nın stratejik değerinin önümüzdeki süreçte daha da artacağı vurgulandı. Analizde, Türkiye'nin askeri kapasitesi, savunma sanayisindeki atılımları ve diplomatik etkisi sayesinde NATO'nun geleceğinde belirleyici ülkelerden biri haline geldiği ifade edildi.
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