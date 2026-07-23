Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti
Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Doğu Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza meydana geldi. Gece saatlerinde vuku bulan kazada Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu (30) olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Keyvanoğlu idaresindeki 06 CZP 780 plakalı motosiklet ile Ö.D. (26) yönetimindeki 71 AK 525 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Engin Keyvanoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Keyvanoğlu'nun Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.D. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürü Olay Yerinde İnceleme Yaptı
Olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından Keyvanoğlu'nun cenazesi, Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada büyük çapta maddi hasar oluşan araçlar çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Diki de kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.