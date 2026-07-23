Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 09:25

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu (30) olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Keyvanoğlu idaresindeki 06 CZP 780 plakalı motosiklet ile Ö.D. (26) yönetimindeki 71 AK 525 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Engin Keyvanoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Keyvanoğlu'nun Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.D. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından Keyvanoğlu'nun cenazesi, Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada büyük çapta maddi hasar oluşan araçlar çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Diki de kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.