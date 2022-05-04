KOÇ
Eğer imkanınız varsa tatile gidin.
Yoksa mutlaka topraklanacak bir imkan kendinize yaratın ya da doğa yürüyüşlerine çıkın.
BOĞA
Dışardan bir göz olarak olayları tasarlayın neler yapabileceğinizin bir dökümanını kafanızda belirleyin, gerekirse yazın ve birkaç hafta içerisinde eylemlerinize başlayın.
İKİZLER
Titiz çalışmanız hali hazırda iş arkadaşlarınızı kıskandırıyor olabilir, gireceğiniz polemikleri alehinize kullanmak için etrafınızda hazır bekleyen kişiler olabilir.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda son derece başarılı olacağınız bir gündesiniz.
Kendinizi keyifli hissedecek ve karşı cinsle verimli bir etkileşim içerisinde olacaksınız.
ASLAN
Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirmek için plan kurabilirsiniz ancak eyleme geçmek için uygun bir gün değil. Oklar tamamen sizin üzerinize dönebilir.
BAŞAK
Özellikle öğlen saatlerinde aşk mesajları alabilirsiniz, eski sevgiliniz bile dönebilir.
Aynı şekilde aşk ilişkilerinde de aktif pozitif durumlar meydana gelebilir.
TERAZİ
Aile ilişkilerinde beklediğiniz pozitif adım hayatınızda bugün belirebilir.
Aile üyeleri ile arası bozuk olan Terazi'ler barışma yaşayabilirler.
AKREP
Bugünlerde olaylar hakkında kuruntu yapmaya meyilli olabilirsiniz. Mesleki konularda çok fazla tartışma ve polemik içerisine girmemeye çalışın.
YAY
Tatil planları yapmaya son derece uygun.
İlham verici yeni fikirleri hayatınıza çekebilir, aşk ve iş konularında isteklerinize ulaşmak için yeni bağlantılar yaratabilirsiniz.
OĞLAK
Aşk ve iş konularında adeta bugünlerde zafer elde edebilirsiniz.
Elde etmeyi çok istediğiniz bir şey hayatınızda belirebilir. Arkaya yaslanıp tadını çıkarmak ise size kalabilir.
KOVA
Yalnız olan Kova'lar hiç beklemedikleri bir anda aradıkları partneri bulabilirler ve damdan düşer gibi bir ilişkiye başlayarak kendileri de şoka girebilirler.
BALIK
Olaylar beklediğiniz kadar kötü gitmeyebilir.
Siz kendinizi ihtimallerle çoktan strese boğabilirsiniz.
İhtimalleri düşünmek yerine anı yaşamak sizin için daha verimli olacaktır.
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KOÇ
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