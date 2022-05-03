3 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Etrafınızdaki kişilerin size nazar değdirebilme ihtimallerini göz önünde bulundurarak hareket edin. Adaçayı için, salatalarınıza sirke ekleyin.

BOĞA

Maddi kaynaklarınızı doğru kullanmanızın önemli olduğu günlerdesiniz. Bazı konularda yanlış kararlar alabilir, maddi sıkıntı çekebilirsiniz.

İKİZLER

Kendi hedef ve isteklerinize yürüyün ve başkalarının etkilerini üzerinizde taşımaktan özgürleşin. Eleştiriler yapıcı olmadığı sürece dikkate değer değillerdir, unutmayın.

YENGEÇ

Ruhani yönünüz yüksek olabilir ve sizi sakinleştirecek her türlü aktiviteye katılmaya gönüllü olabilirsiniz. Dostlarınızın güzel fikirleri ile motive olabilirsiniz.

ASLAN

Son günlerde alım-satım işlerinde bilhassa dikkatli olun ayrıca kredi kullanmak gibi büyük işlere mümkünse girmemenizde fayda var.

BAŞAK

Bugünlerde bir şeyler yapmak yerine hayatın akışına güvenmeye ihtiyacınız var. Evren bolluk ve bereketini size sunup ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

TERAZİ

Entelektüel duruşunuz ile karşı cinsi de büyüleyebilirsiniz. Bugünlerde gününüzü düşünerek ve insanlarla empati kurarak geçirebilirsiniz.

AKREP

İmkanınız varsa himalaya tuzlu duş alın ve vücudunuzdaki negatif iyonları atabilmek için her türlü sağlıklı şey ile kendinizi şımartın etkilere açık bir dönemdesiniz.

YAY

Dua edeceğiniz, meditasyon yapacağınız ve kendinizi gelişimi önemseyeceğiniz bugünlerde çevrenizden göreceğiniz pozitif etki sizi daha da motive edebilir.

OĞLAK

Bekleyin, isteyin, düşüncelerinizi olumlu tutun ve sonunda olumlu gelişmelerin tam istediğiniz gibi hayatınıza aktığını görün. Güven önemli olacak.

KOVA

Son zamanlarda yaratıcılığınızdan uzaklaştığınız ve başkalarının fikirlerini fazlaca kafanıza taktığınız bir döneme girmiş bulunmaktasınız.

BALIK

Toplumsal bilincinizin belirgin olarak gelişeceği bugünlerde dostluklarınız daha da sağlamlaşabilir zira empati hassasiyetiniz kimseyi kırmanıza izin vermeyecek.