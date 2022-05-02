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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 02 Mayıs 2022, Pazartesi

2 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Yaşadıklarınızı ve yaşayacaklarınızı riske atmak istememeniz bir süre sonra sizin hayalleriniz ve hedefleriniz arasına kendinizi koymanıza neden olabilir.

BOĞA
Son zamanlarda özellikle size iyi gelmeyen şeyleri bırakmak ve onlardan özgürleşmek için disiplinle olaylara dahil olmanız çok önemli.

İKİZLER
Yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun ve hemen her şeyinizi paylaşmamaya özen gösterin.
Maddi bağlamda olabileceği gibi manevi konularda da olabilir.

YENGEÇ
Aşk hayatınızla alakalı olarak bugünlerde mevcut ilişkinizde istediğiniz gibi yolunda gitmeyecek durumlar olabilir.
Tadını çıkarmanızda fayda var.

ASLAN
Maddi konularda bugünlerde harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz.
Ailevi ilişkilerinizde başarı ayrıca bir takım tatil planları gündeme gelebilir.

BAŞAK
Hayatı akışına bırakmak için harekete geçebilirsiniz artık.
Bazı hedefleriniz için çok fazla çaba harcıyor, farkında olmadan hayatın eğlencesini kaçırıyorsunuz.

TERAZİ
Bu aralar eğer ilişkiniz yok ise yalnızlığınızı daha çok kafanıza takabilir ya da eski ilişkinize takıntı halinde yönelebilirsiniz.

AKREP
Düşünmekten çok eyleme geçmek sizin için uygun. Uzun vadede ne istediğinizi bilmeniz ve kısa vadelere hedeflerinizi bölerek hareket etmeniz oldukça önemli.

YAY
İhtiyaçlarınızın dışında sırf kapitalist olduğu için size hizmet etmeyen şeyler alabilirsiniz.
Bir şeyler kötü gittiğinde kendinizi alışverişe verebilme durumuna dikkat edin.

OĞLAK
Son günlerde kariyer hedefiniz olsun ancak hırslı olmayın çünkü hayat hedeflerden ibaret değildir, denge kurmanız önemli olacak.

KOVA
Maddi konularda destek göreceğiniz bugünlerde kendiniz ve sevdikleriniz için bir tatil planı oluşturabilirsiniz son 6 ayın sizler için en huzurlu dönemine giriyorsunuz.

BALIK
Sizi kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. İş alanında güzel haberler alacaksınız.
Sakinleşin ve sürecin geçici olduğunu bilerek mantıkla hareket edin.

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