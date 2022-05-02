2 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Yaşadıklarınızı ve yaşayacaklarınızı riske atmak istememeniz bir süre sonra sizin hayalleriniz ve hedefleriniz arasına kendinizi koymanıza neden olabilir.



BOĞA

Son zamanlarda özellikle size iyi gelmeyen şeyleri bırakmak ve onlardan özgürleşmek için disiplinle olaylara dahil olmanız çok önemli.



İKİZLER

Yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun ve hemen her şeyinizi paylaşmamaya özen gösterin.

Maddi bağlamda olabileceği gibi manevi konularda da olabilir.



YENGEÇ

Aşk hayatınızla alakalı olarak bugünlerde mevcut ilişkinizde istediğiniz gibi yolunda gitmeyecek durumlar olabilir.

Tadını çıkarmanızda fayda var.



ASLAN

Maddi konularda bugünlerde harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz.

Ailevi ilişkilerinizde başarı ayrıca bir takım tatil planları gündeme gelebilir.



BAŞAK

Hayatı akışına bırakmak için harekete geçebilirsiniz artık.

Bazı hedefleriniz için çok fazla çaba harcıyor, farkında olmadan hayatın eğlencesini kaçırıyorsunuz.



TERAZİ

Bu aralar eğer ilişkiniz yok ise yalnızlığınızı daha çok kafanıza takabilir ya da eski ilişkinize takıntı halinde yönelebilirsiniz.



AKREP

Düşünmekten çok eyleme geçmek sizin için uygun. Uzun vadede ne istediğinizi bilmeniz ve kısa vadelere hedeflerinizi bölerek hareket etmeniz oldukça önemli.



YAY

İhtiyaçlarınızın dışında sırf kapitalist olduğu için size hizmet etmeyen şeyler alabilirsiniz.

Bir şeyler kötü gittiğinde kendinizi alışverişe verebilme durumuna dikkat edin.



OĞLAK

Son günlerde kariyer hedefiniz olsun ancak hırslı olmayın çünkü hayat hedeflerden ibaret değildir, denge kurmanız önemli olacak.



KOVA

Maddi konularda destek göreceğiniz bugünlerde kendiniz ve sevdikleriniz için bir tatil planı oluşturabilirsiniz son 6 ayın sizler için en huzurlu dönemine giriyorsunuz.



BALIK

Sizi kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. İş alanında güzel haberler alacaksınız.

Sakinleşin ve sürecin geçici olduğunu bilerek mantıkla hareket edin.