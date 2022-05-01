RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 01 Mayıs 2022, Pazar

1 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızda alışkanlık ve bağlılık arasında gidip gelen bir hisse bürünebilir bu yüzden sürdürülemez bir ilişkiniz olsa bile sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz.

BOĞA
Aşk ilişkilerinizde oldukça şanslı olacaksınız. Aşk konusunda partnerinizden gelecek teklif ile kendinizi bulutların üzerinde hissedebilirsiniz.

İKİZLER
Aşk ve duygusal konularda partnerinizle çatışmamak için çaba gösterin ve kendinizi daha iyi hissedebilmek adına bu konuda daha yapıcı olmaya çalışın.

YENGEÇ
Mesleki konularda eğitim ve bireysellik ön plana çıkabilir.
Bugünlerde çevreniz genişleyecek ve bu süreçte herkese karşı farklı bir bakış açısı kazanmanız gerekebilir.

ASLAN
Oturtamadığınız bazı problemler bugünlerde kendiliğinden çözüme ulaşabilir.
Yeter ki niyetlerinizi temiz bir dille ifade edin ve mutlu olmayı isteyin.

BAŞAK
Maddi kaynaklar bakımından bereketinizi arttırabilir hatta yeni iş sahaları bulabilirsiniz.
Çalışmayan Başak'lar için cv dağıtmaya oldukça elverişli bir gün.

TERAZİ
Önünüzdeki sonsuz seçenekleri bazen kısıtlı dar bakış açısı ile göremeyebilirsiniz.
Konfor alanınızın dışına çıkamıyor olduğunuz bir zamandasınız.

AKREP
Kendinizi ifade etmekte zayıf kalacağınız bir gün geçirebilirsiniz.
Karar almayı ise ilerleyen günlere bırakabilirsiniz. Herkese göre tutumunuzu ayarlamanız gerekebilir.

YAY
Dikkatli düşünmek ve karar almaktan korkmamakta fayda var.
İyi düşünün ve pişman olmadan karar verin.
Gün içerisinde eğlenebileceğiniz gelişmeler de gerçek olacak.

OĞLAK
Sorumluluklarınız size motivasyon kaynağı olacak. Kendinizi daha mutlu ve daha bereketli hissedecek, yükselen enerjinizi partnerinize de yansıtacaksınız.

KOVA
Bugünlerde mevcut ilişkinizi de bitirip bitirmeme hususunda istemsiz zaman kaybedebilirsiniz.
Karar almakta gecikmediğinizden emin olun.

BALIK
Özellikle aşk ilişkilerinizle alakalı olarak kendinizi ön göremiyor olabilirsiniz. Karşı cinsin çekiminize çok fazla kapılması ve seçenek bolluğu arasında kararsızlık yaşayabilir.

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