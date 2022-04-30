RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 30 Nisan 2022, Cumartesi

30 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Rekabet içine girmektense iş birliği yapmak sizlere maddi manevi kazanım sağlatacaktır.
Bu konuda dikkatli olmalı ve eşit düzlemde düşünmelisiniz.

BOĞA
Planlama hususunda da destek alacaksınız ve hem bilir kişiler hem dostlarınızın desteği ile keyfiniz yerine gelecek.
Enerjiniz size yeterli olacak.

İKİZLER
Küçük isteklerinizi başarırken büyükleri için de şevk elde edeceksiniz. Bekleme süreci ve planlama doğrultusunda hareket ederseniz sizin için yararlı olacaktır.

YENGEÇ
Hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir, önemli olan ne istediğinizi bilmeniz ve düşüncenizi olumlu tutmanız.

ASLAN
Son günlerde maddi dengesizliğiniz bir süredir devam ediyordu ancak elinize geçecek beklenmedik toplu bir para sizi epey rahatlatabilir.

BAŞAK
İsteklerinizi gerçekleştirecek potansiyelinizin ortaya çıktığını kendiniz de hissedeceksiniz. Bu sebepten hayal ve hedeflerinizi büyük tutmanızda fayda var.

TERAZİ
Aşk hayatınıza dair güzel haberler alacak ve girişeceğiniz aksiyonlarda başarılı olabileceksiniz. Evrenden size en güzel sevgisini getirmesini isteyin, yeterli.

AKREP
Somut edinimler kazanacağınız bir zamandasınız. Özellikle erkek Akrep'ler için bir kadının desteği veya önderliği biraz rahatsız edici gelebilir.

YAY
Başardıklarınızın tadını çıkartın ve minnet enerjisinde olun.
Planlama yapmak sizin için yerinde olacak. Günün tadını çıkartabilen burçlardan birisiniz.

OĞLAK
Dedikodu veya negatif enerjilere karşı hassaslaşacağınız bir döneme girebilirsiniz. İşlerinizin yolunda gitmesi için düşüncelerinizi olumlu ve verimli tutmanızda fayda var.

KOVA
Tatil yapmak için çok uygun bir dönemdesiniz.
Kalbinizin sizi götürdüğü yere gidin.
Maddi konularda oldukça bereketli bir zaman geçireceksiniz.

BALIK
Aşk konularında kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir zamandasınız.
Etrafınızdaki insanların sizin hakkınızdaki fikirlerine karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

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