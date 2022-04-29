29 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk konusunda oldukça şanslı olacağınız günlerdesiniz Venüs'ün etkisi güzellik ve şefkat veren her alanda size şans getiriyor.

BOĞA

Bir işi aşk ile yapmak olsun ya da ruh eşinizi bulmak ve romantik zaman geçirmek bağlamında oldukça güzel yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Son zamanlarda şehir dışından ya da yurt dışından gelecek eş-dost, akraba ya da arkadaşlarınız ve bu kültürel farklılık size iyi gelecek.

YENGEÇ

Yapı olarak kendinizi aynı anda birkaç şeyle meşgul edebiliyor ve pratik olduğunuzu görmek bazı hem cinsleriniz tarafından kıskanılabilir bir durum haline gelebilir.

ASLAN

Aşk hayatınız konusunda bazı olaylar şansız hissetmenize sebep olabilir. Problemleri bazen zamana ve akışa bırakmak en iyi çözümdür.

BAŞAK

Dar bakış açılarını ortadan kaldırarak yürüdüğünüz taktirde partnerinizle ya da hayalinizdeki kişiyle ilişkiniz çok daha kozmik bir noktaya taşınabilir.

TERAZİ

Sorumlulukları yüklenseniz de yine de başarılı olmayı yeniden keşfedeceksiniz. Kişisel alanınızı korumak adına bugün aktif bir çaba göstermeniz gerekebilir.

AKREP

Aşk ve tutkular anlamında güzel ve verimli bir zamandasınız. Ayrıca spor gibi estetik görünmenize vesile olacak etkinliklere başlamak için de uygun bir gün.

YAY

Etrafınızdaki kişilerle entelektüel sohbetler gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz. Bir çok arkadaşınız size tekliflerle gelebilir ancak yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Aşk konularında mutluluğunuza mutluluk katacak gelişmeler var. Kendinizi daha detaycı hissetseniz de partnerinize kendinizi sevdirebileceksiniz.

KOVA

Sizden uzakta olan bazı kişilerin geldiği durumlar söz konusu olabilir. Siz olduğunuz yerde sabit kalırken bile etrafınızda bir şeyler dönmesi enerjinizi yükseltecek.

BALIK

Bugünlerde partnerinize kendinizi tam olarak istediğiniz gibi ifade edemeyebilir bu sebepten de huzursuzluk ya da pişmanlık yaşayabilirsiniz.