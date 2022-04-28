28 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınız ve sevgi içerikli her konuda mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz. Aşk ilişkilerinizde kendinizi oldukça mutlu edeceksiniz.



BOĞA

Stresinize hakim olmanız gerçekten çok önemli olacak.

Kendinizi belli noktalarda kısıtlayın ve frenleyin. İş konusunda size yüklenen kişiler olabilir.



İKİZLER

Yüklendiğiniz sorumluluklar hedefinize giden yolda dahi olsa size fazla gelebilir, doğal olarak dinlenmeye ve hayattan keyif almaya ihtiyaç duyabilirsiniz.



YENGEÇ

Partnerinize karşı içinizden geldiği gibi davranın ve ilk etapta kulağa zorlayıcı gelse de eğer sevginizi göstermek istiyorsanız gösterin, mutluluğunuz artacak.



ASLAN

Son zamanlarda zorlukların beraber üstesinden geldiğiniz kişilere sevginizi göstermek etrafınızdaki sevgi ve minnet aurasını da arttıracaktır.



BAŞAK

Partneriniz de ilişkinizi verimli hale getirmek için elinden geleni yapacak ve karşılıklı çaba ile ilişkiniz düzene girecek. Aşkta sevgi dolu bir dönemdesiniz.



TERAZİ

Şansınızın iyiye döndüğü bugünlerde cinsiyetiniz ne olursa olsun kadınlardan destek alabilirsiniz. Zaman içerisinde de hedeflerinize yürüyerek başarıya geçebilirsiniz.



AKREP

Üstünüze gelmek isteyebilirler ancak sakinliğinizi korur ve olayların geçici olduğunu bilirseniz gün sonunda karda olduğunuzu görmek sizi mutlu edecek.



YAY

Doğa yürüyüşleri, doğa ile haşır neşir olabileceğiniz her türlü aktivite bu bağlamda size iyi gelecektir ve hareketli yaşamınızı destekleyecektir.



OĞLAK

Manevi süreçlerde size destek olan kişilere karşı sevginiz artabilir. Somut bir kazanım yaşamak için aktif bir yaşam benimsemeniz gerektiğini de unutmayın.



KOVA

Bugünlerde iş yerindeki iletişimsel problemlerinizi çözebilirsiniz.

Özellikle aşk ilişkilerinde çevrenizin etkisini derinden hissedebilirsiniz.



BALIK

Son günlerde iş ya da aşk alanında dişil enerjinin etrafınızda aktive olduğunu görebilir ve size huzur veren kişileri hayatınıza çekebilirsiniz.