RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 27 Nisan 2022, Çarşamba

27 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Son zamanlarda kusurlarınızı ön planda tutmak yerine yapabilirliklerinizi ön planda tutarak, kendinizi severek ve överek gün geçirin.

BOĞA
Özellikle yeni kariyer yeni mevki ya da yeni maddi kaynaklar sizleri olumlu yönde etkileyecek. Bazı konularda kendinizi frenlemelisiniz.

İKİZLER
Son günlerde aşk ilişkilerinizde düzelmeye gidecek durumlar oluşabilir, kendinizi sevgi içerisinde yüzüyor gibi hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde özellikle iş alanı başta olmak üzere diğer alanlarda da gösterdiğiniz çabaların görülmesini ve taktir edilmesini istiyorsunuz.

ASLAN
Bugünlerde kendinizi partnerinizle romantik bir ilişki yaşamaya adayın ve sonuçta sevginizin gördüğü karşılık ile mest olun.
Önemli olan inanarak istemek.

BAŞAK
Kendinizi beğenmenin sakıncası yoktur, burada denge diğer insanların da sizler gibi kusursuz yapıya sahip olduğunu bilerek hareket etmek ve idrak etmektir.

TERAZİ
Kaynaklarınızla sınırlı kalmamak ve hayatın zevklerini tatmak için illa yüklü para kazanmak gerekmediğini anlamak için uygun hareket edebileceğiniz bir gündesiniz.

AKREP
Bolluk ve bereketin hayatınızda hüküm süreceği bir zamana giriyorsunuz. Kalp kırmamaya özen göstermelisiniz zira çevrenizin de artacağı bir zamandasınız.

YAY
Son günlerde nakdi ve maddi konularda bazı problemler olabilir ancak manevi konularda başarılı ve mutlu olacağınız bir gündesiniz.

OĞLAK
Emelinize ulaşmak için bazen direkt olarak insanlara fikirlerini sormanız yerinde bir tesbit olabilir.
Eleştiriye de açık olmak bu süreçte önem kazanacaktır.

KOVA
Aşk konusunda oldukça verimli olacağınız bir gündesiniz. Çoğu zaman beklemediğiniz yerden güzel hamleler gelerek sizi mutlu edebilir ve aşkta huzuru yakalayabilirsiniz.

BALIK
Aşk ilişkileri ve sevgi konularında bugün, günün en şanslı burcu sizsiniz. Aynı zamanda aşkta yapacağınız küçük jestler de partnerinizi oldukça mutlu edecek.

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