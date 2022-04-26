RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 26 Nisan 2022, Salı

26 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Bereketiniz artacağı için bir işe girecekseniz.
Kredi çekmek zorunda iseniz başvurabilirsiniz. Her şartta maddiyatla ilgili süreçlere başlamak için uygun bir gün.

BOĞA
Hayatınızda ne yönde ilerleyeceğinize karar vermek hususunda sıkıntı yaşayabilirsiniz ancak sezgileriniz size uzun vadede yol gösterecektir.

İKİZLER
Beklemede kalmanızda fayda var. Aşk hayatınızla alakalı olarak sabırlı olmalı ve partnerinize karşı mümkün olduğunca anlayışlı olabilmelisiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde maneviyatınızı yükseltebilirsiniz.
Dualarınızın karşılık bulduğunu görmek sizleri daha metafizik konulara yönlendirerek ilginizi arttırabilir.

ASLAN
Bugünlerde pek çok olayda ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz ve dışardan yardım almaya açık olabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz.

BAŞAK
İlişkilerinizde yaşayacağınız bazı sıkıntılar sizi insanlardan uzaklaştırabilir.
Kendinizi daha iyi hissetmek için iyi düşünün ve pişman olmayacağınız şekilde kararlar alın.

TERAZİ
Hayatı anlama ihtiyacınız oldukça yükselecek.
Zekanız, enerjiniz ile harmanlandığında kendinizi oldukça bilgili ve huzurlu hissetme fırsatı yakalayabileceksiniz.

AKREP
Bugünlerde aşk hayatınızda karşınıza çıkacak bazı fırsatlar partnerinizle olan ilişkinizi daha ileriye taşıyabilecek ve huzuru yakalayabileceksiniz.

YAY
Etrafınızda sizinle etkileşim içerisinde olan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. İnsanlar çevrenizi ya da sosyal statünüzü kıskanarak size negatif enerji gönderebilirler.

OĞLAK
Bugünlerde ihtimallere karşı kendinizi açık tutun ve somut olmayın.
Keyfinizi kaçıran durumlara karşı gerekli tavrı sergileyebilmeniz ve güçlü durabilmeniz önem kazanacak.

KOVA
Son günlerde tutarlı bir süreç sergilemek için kendinizi sakin tutmalısınız. Ancak gerektiğinde gerekli kişilerle özgürleşmekten vazgeçmeyin.

BALIK
Gerçekçi yaklaşımları bir noktaya kadar geride bırakmalı ve hayal gücünüze şans tanımalısınız. İsteklerinizi evrenden isteyin, sınırsız yollardan size doğru akacaktır.

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